美情報官:俄亂大選 全政府行動 挺川普回鍋

美國高階情報官員指出，俄羅斯政府已發動「全政府上下」，企圖影響美國11月總統大選，力圖讓可望獲得共和黨提名的前總統川普當選。（歐新社）

2024/07/11 05:30

俄利用AI散布假資訊

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國高階情報官員九日指出，俄國政府已經發動「全政府上下」影響美國十一月的總統大選，力圖讓可望獲得共和黨提名的川普當選。另外，美國司法部宣佈瓦解一項俄國利用人工智慧（AI）技術的假資訊行動，涉及上千個社群媒體假帳號。

美國國家情報首長辦公室（ODNI）、聯邦調查局（FBI），以及負責美國政府資安的「國家網路安全暨基礎設施安全局」（CISA）等情報官員十日向記者簡報大選安全，被問到莫斯科會希望誰當選時，並未指名道姓，但暗示克里姆林宮支持川普當選；官員形容俄國秘密利用社群媒體和其他網路宣傳活動，一如前兩屆大選時所為，當時莫斯科也偏好川普當選，並尋求打擊民主黨的候選人。

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俄國駐美大使館尚未有回應。川普競選團隊回應表示，俄國侵略烏克蘭已證明，總統拜登對俄軟弱。

提出簡報的情報官員指出，俄國正尋求影響特定族群選民，包括搖擺州選民，宣傳造成社會分裂的論述，詆毀特定政客，但官員拒絕說明細節。克宮也正努力影響國會議員，並廣泛地尋求打擊美國在烏俄戰爭中對烏克蘭的支持。目前為止俄國在這屆大選所見活動，尚未達到二○一六年大選的程度和規模，但是可能隨著大選接近而升高。

伊朗也積極鼓動反戰示威

國家情報首長海恩斯十日另外發表的聲明中指出，除了俄羅斯，伊朗活動也「愈加積極」，包括最近幾週暗中鼓動反對加薩戰爭的示威活動。情報官員說，俄國是對總統大選的「首要威脅」，而伊朗則是「攪局者」；至於中國，「目前我們評估中國不打算影響這次總統選舉結果，因為他們認為在兩個都設法遏制北京的政黨之間選擇，沒什麼好處」。

情報官員另外指出，AI技術的發展為大選帶來額外風險，是「惡意影響力促進劑」，因此美國正密切監視外國行為者。同天，美國司法部宣佈瓦解俄國利用AI技術進行的假資訊行動，俄國官媒「今日俄羅斯」（RT）副總編輯在其主管的數位媒體部門開發出軟體，建立機器人農場，以將近一千個假社媒帳號偽裝成美國人，宣傳親俄國政府的訊息。這項行動獲得俄羅斯聯邦安全局（FSB）批准和出資。

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