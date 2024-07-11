菲市長否認為共諜 拒國會傳喚恐被捕

被懷疑是中國間諜的菲律賓丹轆省班班市市長郭華萍，由於連續缺席參議院聽證會，參院揚言要以藐視國會罪將她逮捕。（取自郭華萍臉書）

2024/07/11 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓丹轆省班班市（Bamban）華裔女市長郭華萍（Alice Guo），被懷疑是冒用身分的中國間諜，十日以面臨「死亡威脅」為由，拒絕接受國會傳喚出席聽證會，菲國參議院揚言將她逮捕。

菲國國會參議院家庭與兩性平等委員會調查郭華萍身分疑雲，因當事人未出席上月廿六日的聽證會，改為直接傳喚，但郭華萍致函委員會說明不到庭原因，聲稱惡意的指控令她心理受創，還時常收到死亡威脅。她另以參院委員會侵犯其憲法權利為由，向最高法院請求暫時禁制令，撤銷國會的傳喚。

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委員會主席洪迪薇駁斥郭提出的理由是「迴避調查的老套」，且拿不出醫師證明，「沒有可信度」，「委員會下令逮捕被指控藐視國會者，將提交給參院議長簽署」。

郭華萍身分疑雲起於菲國三月間破獲設於班班市一家中資網路博弈公司的網路詐騙園區，涉嫌人口販賣和非法拘禁，查出郭華萍擁有該園區近半土地。郭華萍五月為此接受參議院質詢時，對身世含糊其詞。菲國國家調查局六月確認，經比對指紋，郭華萍是十三歲時持中國護照入境的中國公民，利用假資料取得菲國出生證明，冒用奎松市菲國公民Alice Leal Guo身分，後者目前下落不明。

郭華萍否認是共諜，自稱是中國人父親與菲國女傭所生的私生女，但出身與相關文件紀錄多有矛盾之處，且直到二○二一年才在班班登記為選民，次年就參選市長並勝選，此前在地方幾乎無人知曉。

被懷疑是中國間諜的菲律賓丹轆省班班市市長郭華萍，由於連續缺席參議院聽證會，參院揚言要以藐視國會罪將她逮捕。（取自郭華萍臉書）

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