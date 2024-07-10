「不追求南海軍事化」習背棄2015訪美承諾

中國過去10年來持續將南海島礁軍事化，已成為東南亞鄰國及美國等國家的威脅。圖為南沙群島美濟礁1999年2月（上）與2022年3月的對照圖。（美聯社檔案照）

2024/07/10 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平二○一五年九月訪問美國，與時任美國總統歐巴馬舉行高峰會，議題包括台海、東海和南海等。習近平在會後的記者會上公開表示，中國在南沙島礁推進的修建工程，「不是以他國為目標或給他國造成影響的活動」，中國「（在南沙島礁）沒有追求軍事化的意圖」。

事實上，中國過去十年來持續將南海島礁軍事化，已成為東南亞鄰國及美國等國家的威脅，紐約時報更稱此為「世界上最肆無忌憚的海上軍事化行動」。

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當時習近平聲稱，中國「堅持尊重和維護各國以及國際法享有的南海航行和飛越自由」，中國在南沙群島的建設活動「不針對、不影響」任何國家，也「無意搞軍事化」。歐巴馬則強調，美國將持續在國際法允許的任何範圍內航行及飛越。事後，美方向中方確認習近平的發言，並詢問「中國的見解不會改變吧」？中方回應「沒有變化」，承認習近平上述發言是「正式見解」。

然而，美國國防部二○一八年四月指出，中國已開始在南海爭議島礁部署防空和反艦飛彈，以及電子戰系統。時任美軍太平洋司令部司令戴維森在國會聽證會上指出，中國在這些島礁上的軍事建設，始於一三年的南沙群島赤瓜礁，然後逐漸擴大到華陽礁、永暑礁、南薰礁、東門礁、美濟礁和渚碧礁，這些軍事設施足以威脅美國在亞太地區的行動，對區域各國構成嚴重挑戰。

三座人造島礁全面軍事化

二○二○年九月，川普政府的國務院發表聲明，批評習近平沒有兌現他在一五年訪美時的承諾，反而變本加厲，從事挑釁的軍事建設，為中國龐大的海警部隊和海上民兵所用，常態性地騷擾周邊國家的漁船作業，以及石油和天然氣開發工程，毫無誠信可言。

二二年三月，時任美軍印太司令部司令阿基里諾指出，中國至少已將三座南海人造島礁全面軍事化，以反艦與防空飛彈、雷射與干擾設備和戰機加以武裝，威脅鄰近國家，再次批評習近平背信。中國外交部辯稱，中方「在本國領土上部署必要的國土防禦設施，這是主權國家的當然權利，符合國際法，無可非議」，並反控美國近年來在南海周邊不斷強化軍事部署，「滋事挑釁，嚴重威脅沿海國主權和安全，損害南海良好秩序和航行安全」。

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