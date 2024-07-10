美更新駐日戰機 最快45分鐘抵台

美國將大舉更新駐日美軍的戰機部署，包括將部署在沖繩縣嘉手納基地的48架F-15C/D戰機，更換為36架最先進的F-15EX戰機。（取自波音公司官網）

2024/07/10 05:30

加強對中嚇阻力 及時支援台海南海爭端

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕美國為了加強印太地區的美日聯盟嚇阻力，決定大量更新駐日美軍的戰機部署，包括將部署在沖繩縣嘉手納基地的四十八架F-15C/D戰機，更換為卅六架最先進的F-15EX戰機。中國學者指出，美軍此次更新部署在日本的戰機，無疑是對準中國，其中又以嘉手納基地距離台灣僅約六四○公里，超音速戰機約四十五分鐘至一小時即可飛抵台灣，可在台海和南海爆發衝突時，及時進行支援。

斥資百億美元 更新3基地戰機部署

美國國防部本月三日宣布前述計畫，預計將耗資一百億美元（約三二八二億台幣），分成數年實施。五角大廈在聲明中強調，將最先進的戰機部署於日本，將體現美國對日本防衛的責任，以及實現自由開放印太地區的兩國共同願景。

請繼續往下閱讀...

此外，青森縣三澤空軍基地現有的卅六架F-16戰機，也將更新為四十八架F-35A戰機，這是三澤基地首次部署F-35戰機。

美國空軍自二○二二年十二月起，讓常駐嘉手納的F-15戰機分批退役，時間預計約兩年。期間為維持嚇阻力，自二二年十一月以來實施F-22匿蹤戰機和F-35A戰機巡迴部署，目前仍將持續進行。

另一方面，山口縣岩國空軍基地美軍陸戰隊的F-35B戰機數量也將增加，確保日本防禦的必要能力，美軍陸戰隊將繼續在岩國基地維持永久駐紮與輪換部署。

沖繩嘉手納基地 距台僅約640公里

中國政法大學教授曹興指出，美國之所以能夠持續干預亞太，最大原因就是有許多海外基地的支持，構成軍事包圍網的一部分，目的是遏制中國，阻止中國軍事現代化。曹興表示，這次美方進行輪調的三個基地中，以嘉手納基地最為特殊，因為超音速戰機從嘉手納基地起飛，僅需四十五分鐘至一小時即可抵達台灣；透過強化嘉手納基地的戰力，美軍將可在台海和南海爆發爭端時，及時到場進行支援。

曹興指出，F-35戰機的作戰半徑約一○七八公里，最大速度可達一．六馬赫，可執行匿蹤滲透及精準打擊等任務，也能將蒐集的戰場情報分享給友軍。另一方面， F-15EX最大速度可達二．五馬赫，可用於執行長程打擊或空中優勢任務，兩者搭配可達到「一加一大於二」的效果。

日本青森縣三澤空軍基地現有的36架F-16戰機，也將更新為48架F-35A戰機，這是三澤基地首次部署F-35戰機。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法