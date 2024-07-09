法2輪投票 左派聯盟席次第一

法國國會下議院「國民議會」決選結果，由左派聯盟「新人民陣線」取得領先，圖為左派社會黨第一書記弗和7日在巴黎總部慶祝勝選。（美聯社）

2024/07/09 05:30

馬克宏陣營第二 極右派掉第三

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國國會下議院「國民議會」七日舉行決選，開票結果與選前預期大相逕庭，由左派聯盟「新人民陣線」（NFP）取得領先，首輪選舉中表現出色的極右派政黨「國民聯盟」（RN）意外翻車，所獲席次位居第三，總統馬克宏為首的中間派聯盟「同在」（Ensemble）則排第二。由於三大陣營均未取得絕對多數議席，料將形成「懸峙國會」，這個歐盟第二大經濟體恐將陷入癱瘓，不僅可能影響歐盟政策，也將有損法國的影響力。

三大陣營皆未過半 恐成懸峙國會

據報導，次輪投票率高達六十七．五％，比兩年前大選次輪投票率高出廿一％，凸顯選民極為重視此次選舉。法國內政部最新計票數據顯示，左派聯盟NFP取得一八二席，中間派獲得一六三席，極右派RN則佔據一四三席。儘管RN成績遠不如外界預期，卻仍高於該黨在二○二二年拿下的八十九席。由於沒有任何一方跨越二八九席的絕對多數，NFP必須拉攏中間派或極右陣營，才能組成聯合政府。現任總理艾塔爾八日提出辭呈，但馬克宏要求他「暫時」留任，以確保「國家穩定」。NFP預計本週提名總理人選。

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左派與總統陣營 表明不合作

此前被視為有望接任總理的RN黨魁、年僅廿八歲的巴德拉表示，反RN勢力的合作是「可恥的聯盟」，將使法國陷入癱瘓。RN精神領袖瑪琳．勒班則強調，RN在國民議會的席次比上屆增加一倍，對選舉結果並未感到失望，「勝利只是被延後」。由於RN在首輪投票中得票領先，左派和中間派有超過兩百名候選人主動退選，以集中選票阻止RN取得多數優勢。

分析指出，左、中、右三大陣營立場差異大，且過去幾乎沒有合作，料將形成「三分天下」的懸峙國會，導致在多項分歧議題上難以達成共識，恐成為總統馬克宏在接下來三年任期中的一大挑戰。左派聯盟中的極左派政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄，被視為總理可能人選之一，但他七日強硬表態，將落實NFP的極左派政綱，「我們拒絕與總統陣營進行任何合作」；中間派也表明，不會與梅蘭雄結盟。梅蘭雄過去在經濟、烏俄戰爭及加薩衝突上的立場，都引發不小批評，還曾公開稱台灣為中國的一部分，指兩岸議題應讓「中國人」自行解決。

紐約時報指出，三大陣營只能訴諸其他小黨或獨立議員，才能湊到足夠組閣的席次。儘管兩年前的大選也曾出現沒有主要陣營過半的情況，但當時馬克宏的中間派掌握約二五○席，得以組閣讓政府運作，而中間派這次席次大減，馬克宏的空間極為有限，且因他的支持率低迷，幾乎沒有小黨或左、右翼的溫和派願與他扯上關係。

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