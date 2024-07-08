中國挺俄侵烏 北約峰會列「威脅名單」

習近平與普廷本月3日在上海合作組織峰會相見歡。（歐新社）

2024/07/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）將於九日至十一日於美國華盛頓舉行成立七十五週年領袖峰會，華爾街日報七日報導，近年成為北約討論焦點的中國，將因支持俄羅斯入侵烏克蘭的行動，而被列入「威脅名單」，北約也將在峰會公報中正式對中國做出批判。

聯合公報將做出正式批判

據報導，北約卅二國領袖九日在華府聚首時，主要將討論烏克蘭、俄羅斯和歐洲的軍事開支，但議程中隱約可見一個在地理位置上遠離北約的中國。北約認定，中國正在協助俄國對烏克蘭發動戰爭，將把中國列入對北約構成威脅的名單，並在聯合公報中加以批判。

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事實上，北約成員國近年陸續指控中國對各國從事間諜活動、網路攻擊和假訊息宣傳，並利用其經濟實力來懲罰支持台灣的歐洲國家，包括立陶宛和捷克。與此同時，中國派遣船隻穿越融化的北極到達大西洋，在歐洲各地取得商業港口設施經營權，並尋求建立通往非洲大西洋沿岸港口的海軍通道，讓中國船艦進入北約艦隊巡邏的水域。

北約在二○一九年底的領袖聲明中，首次表達對中國的擔憂，指中國「公開的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全和價值觀」，並列舉北京的軍力建設、經濟脅迫作法，以及與俄國的戰略夥伴關係。北約當時對中國和亞洲的重視，並未獲得所有成員國認可。去年，法國反對北約在日本東京派駐高階文官，認為東亞距離北約成員國太遠。一些南歐國家因為更關心來自中東的非法移民和威脅，都暗中支持法國。

然而，由於中國在烏克蘭問題上愈發不收斂對俄國的協助，以及北京不願譴責莫斯科發動戰爭，人們對中國及其與北約關係的看法發生轉變。在北約內部，對中國態度發生最顯著變化的並非歐洲國家，而是創始成員國之一的加拿大。

加拿大國防部長布萊爾近日表示，加國的主權和安全不再由地理位置來保證，加國看到愈來愈多中國軍民兩用研究船和監視平台蒐集有關加國北部的數據，防範這種情況是加國轉變的主因，「我們還有更多工作要做」。

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