帕金森氏症權威 近1年來8訪白宮

媒體披露，美國帕金森氏症專家坎納德，自去年8月以來已8度訪問白宮，會見白宮醫師歐康納（右），令拜登（左）的健康狀況再次引發議論。（美聯社檔案照）

2024/07/08 05:30

拜登健康再引議論

〔編譯孫宇青、林家宇／綜合報導〕美國總統拜登在首場電視辯論後面臨逼退壓力，美國《紐約郵報》（New York Post）六日獨家披露，華特里德國家軍事醫學中心的帕金森氏症專家坎納德（Kevin Cannard），自去年八月以來已八度訪問白宮，會見白宮醫師歐康納（Kevin O’Connor），令拜登健康狀況再次引發議論。

坎納德會見拜登的醫師

紐約郵報查看白宮的訪客日誌後發現，身為頂尖神經科醫師的坎納德，在今年一月十七日前往白宮官邸診所，會見拜登私人醫師歐康納，在場的還有華特里德國家軍事醫學中心的心臟病專家艾特伍德（John E. Atwood），以及不知身分的第四人。當時，拜登在白宮接待參、眾議院領袖，敦促他們為烏克蘭提供更多的金援。

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英國《衛報》則進一步指出，自二○二三年八月以來，坎納德已訪問白宮八次。根據坎納德在人才社群網站「領英」（LinkedIn）上的資料，他從二○一二年以來一直擔任「支持白宮醫療部門的神經學專家」。他在去年八月發表於《帕金森氏症及相關疾病》期刊的最新論文，主要關注帕金森氏症的「早期階段」。

兩位前總統歐巴馬和川普的專屬醫師、德州眾議員傑克森（Ronny Jackson）表示，由於拜登的健康是歐康納的主要責任，這次會議很可能是關於這位三軍統帥。歐康納自二一年一月上任以來，一直是拜登的官方醫師，每天與總統保持聯繫。二月，歐康納在年度體檢中提供拜登的健康證明，指健檢包含神經學檢查，明確排除帕金森氏症。

不過，多年來一直警告拜登心理健康狀況惡化的傑克森認為，歐康納和第一夫人吉兒等拜登家屬，正試圖「掩飾」拜登日益惡化的認知健康狀況，歐康納就像吉兒的兒子一樣，「他是拜登家族的一員」，第一家庭相信他會說及做任何需要說和做的事，並掩飾需要掩飾的事情。

倫敦大學學院高齡精神病學教授霍華德（Rob Howard）也認為，拜登表現出許多帕金森氏症的症狀，「總統的注意力、面部表情和步態的波動，都是出現問題的跡象」，但強調不是說拜登已經罹病，而是他有一些特徵與這種疾病相符。

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