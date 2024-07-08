法二輪投票登場 極右派有望成最大黨

法國國民議會第二輪投票後的政局走向

2024/07/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國國會下議院「國民議會」次輪投票於當地時間七日上午八時（台灣同日下午二時）開始，在首輪中一馬當先的極右派政黨「國民聯盟」（RN）強力出擊，迫使中間偏右派和左派採取集中選票策略全力阻擋。外界普遍認為，RN無法一舉過半數，但仍將取得多數席次，成為最大黨。

國民議會共有五七七席，在上月卅日的首輪投票中，僅七十六個選區產生得票率過半的當選人，意味次輪投票將有五○一席進行決選。由於瑪琳‧勒班（Marine Le Pen）為首的國民聯盟在首輪中得票最多，左派聯盟「新人民陣線」（NFP）和總統馬克宏所屬「復興黨」與中間派盟友所組成的「同在」（Ensemble），決定採取「棄保」策略，逾兩百名贏面較小的候選人退選，以集中選票阻止國民聯盟取得過半數議席。

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馬克宏陣營 催票策略不同調

然而，目前並不清楚選民會如何回應中右派和左派的請求，因為他們可能被要求投給本能上反對的政黨候選人，其中有些候選人甚至在首輪選舉前是這些選民青睞的候選人所鄙視的競爭對手。法國顧問公司Teneo研究部副主任巴羅索（Antonio Barroso）指出，馬克宏陣營的幾位高層就選民應如何投票提出不同建議，例如前總理菲力普呼籲選民不要投給RN或極左派「不屈法國」（LFI）的候選人，但現任總理艾塔爾則要選民投給非RN的候選人。

選前民調顯示，RN及其盟友可望取得一九○至二二○席，遠低於過半數門檻二八九席。NFP可望贏得一五九至一八三席，馬克宏的中間派預料將拿下一一○至一三五席，其他各黨則將贏得十七至卅一席，亦即RN將成為國會最大黨，並可望拿下組閣權，出現總統與總理分屬不同政黨的「共治」局面。

國民聯盟可能拉攏傳統右派

馬克宏的盟友、總理艾塔爾指出，國會中非國民聯盟的溫和派可以結盟，根據情況推動立法。但Teneo分析，一旦出現「懸峙國會」，馬克宏的中間派很難與其他政黨談判結盟，反而是RN的席次有機會接近絕對多數。在這種情況下，RN可能會試圖拉攏傳統右派「共和黨」（LR）和其他獨立右派議員。

路透指出，馬克宏二○一七年上任以來持續推動親商改革，包括提高退休年齡和取消金融資產財富稅等，但極右派和左派希望取消部分改革。隨著極右派和左派可能掌權，法國商界人士開始憂心，法國可能即將迎來政治動盪、缺乏經驗的政策制定者、街頭抗議和潛在的破產潮。

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