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南韓抽檢中國電商 SHEIN兒童用品超毒

南韓首爾政府抽檢中國時尚跨境電商Shein銷售的8款皮質兒童用品，其中7款被檢出含有毒化學物質，有1款童鞋塑化劑超標428倍。（路透檔案照）

南韓首爾政府抽檢中國時尚跨境電商Shein銷售的8款皮質兒童用品，其中7款被檢出含有毒化學物質，有1款童鞋塑化劑超標428倍。（路透檔案照）

2024/05/29 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓首都首爾市政府廿八日公告，針對活躍於全球市場的中國網路快時尚零售商「希音」（SHEIN）所售八款兒童用品進行品質安全檢測後，驗出七款含有毒化學物質，其中一款所含塑化劑「鄰苯二甲酸酯類」超標四二八倍。

以上受檢商品含四只童包，其中三只的鄰苯二甲酸酯類含量最高超標一五三倍，另一款甲醛含量超標一．二倍。還有兩款童鞋、一款兒童皮帶受檢，其鄰苯二甲酸酯類、鉛、甲醛含量均超標；其中一款童鞋的鄰苯二甲酸酯類含量，甚至高達容許值的四二八倍，創首爾市政府抽檢以來之最。

近年以低廉價格席捲全球的「快時尚」品牌，引發歐洲聯盟、南韓等地實施更嚴格安全標準審查。歐盟執行委員會上月廿六日宣布「希音」已達歐盟《數位服務法》「非常大型網路平台」標準，將受最嚴管控。首爾市政府上月以來，也每週針對「希音」、「Temu」、「全球速賣通」（AliExpress）等中國網路平台商品進行抽檢，最新一波調查選擇「希音」八種商品，結果得出上述驚人數據。

首爾市政府上月初至本月，共對國外購物網站取得之兒童手錶、彩色鉛筆等共九十三款海外商品進行七次抽檢，其中四十款不合格，當中廿五款含有「鄰苯二甲酸酯類」。「鄰苯二甲酸酯類」添加到塑膠中以增強彈性、透明度、耐用性和使用壽命，根據研究，經常暴露於這種塑化劑，可影響胎兒成長與兒童神經行為發展，兒童肥胖、氣喘、過敏與之有關；至於成人，則主要干擾內分泌，並造成生殖問題。

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