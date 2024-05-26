宗教中國化成功 圓頂清真寺絕跡

具代表性的中國雲南省沙甸大清真寺，在官方宗教中國化運動之下，原有的阿拉伯風格建築（上圖）遭改建為中式外觀（下圖）。（取自Google地圖）

2024/05/26 05:30

清真寺中國化歷時五年

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國「衛報」廿五日報導，在中國穆斯林中具代表性的雲南省沙甸大清真寺，如今已被改建為中國風格建築，有著阿拉伯風的大型清真寺在中國境內絕跡。專家指出，這意味著中國政府歷時五年的宗教中國化運動大致完成。

沙甸清真寺建於十六世紀明朝弘治年間，曾在文化大革命期間爆發的武裝衝突中毀損，後續在政府支持下參考麥地那先知清真寺重建、擴建，保有顯著阿拉伯風格，包括綠色穹頂、新月符號和宣禮塔等元素，佔地二．一萬平方公尺，可容納約一萬名信徒禮拜，是中國西南地區最大清真寺。

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鄰近納家營清真寺也難逃

直到今年，沙甸清真寺主建物、宣禮塔圓頂已被改建為中式風格的寶塔型屋頂。距離不到一六○公里的納家營清真寺也遭受相同命運。

中國政府二○一八年發起伊斯蘭中國化五年運動，內容包括拒絕外國建築風格及宣揚具有全面中國特色的伊斯蘭建築。一份洩露的中國共產黨備忘錄指出，地方政府被指示遵守「多拆除，少建造」原則。普利茅斯大學歷史學家錫克指出，清真寺中國化運動是一省接著一省推動。遙遠的雲南省清真寺是清單上最後一個目標。

沙甸大清真寺 阿拉伯風全被改掉

在沙甸花費兩年進行實地考察的康乃爾大學人類學家尤蘇波夫表示，「兩座指標性清真寺的中國化標誌著中國化運動的成功。即便仍有村落保留著阿拉伯風格的小型清真寺，對當地社群來說仍難擋遭到中國化」。

尤蘇波夫說，沙甸和納家營的發展象徵著文革後穆斯林重獲信仰和宗教空間的能力。到了習近平時期，則透過傷害、損害清真寺將中國穆斯林納入國家範疇。

去年在納家營清真寺的改建計畫，引發民眾和數百名警察對峙。最終抗議遭當局鎮壓。接著的沙甸清真寺改建沒有再出現類似抗議。一名前沙甸清真寺前員工指出，當地民眾後來意識到政府有著極其強大的權力，能夠控制所有事情。

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