菲設海防哨站 距台150公里

菲律賓國防部長鐵歐多洛廿四日在菲國海軍建軍一二六年的典禮上發言，稱將繼續在安全上與美國等盟友合作。（美聯社）

2024/05/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此中國在台灣周邊進行環台軍演之際，近來與中國頻就南海領土主權爭議爆衝突的菲律賓廿四日表示，已在靠近台灣的菲國北端島嶼開設一座海岸防衛隊哨站以監控該區域情勢，以及在未點名的情況下批評中國在南海上的挑釁行動。

菲國開設海岸防衛隊哨站的近台小島，是距離台灣南部海岸約一五○公里、有人居住的伊拜雅島（Itbayat）。

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菲律賓國家安全顧問安約指出，該哨站「應蒐集必要的海洋資料與情報，好讓（菲國海岸防衛隊）能有效回應非法貿易、走私、海盜行為與外國入侵等威脅」；二○二二年中國回應美台政治發展（即時任美國國會眾議院議長裴洛西訪台）時，伊拜雅島周遭一帶曾出現軍事集結，「保障沿呂宋海峽的和平、穩定與航行自由，對確保菲國國安與經濟繁榮至為重要。」

安約還說，台菲之間的呂宋海峽是「重要國際水道」，也是「區域與國際衝突的潛在爆發點」，菲方在二二年的美中台三邊關係緊張之際，曾在此觀察到相應的中國海軍回應。

菲律賓海岸防衛隊的南海事務發言人塔瑞耶拉則說，伊拜雅島哨站「將能更有效監控穿梭呂宋海峽的船隻」，特別是中共船隻曾被觀察到現身穿過此海域前往菲國東海岸。

同日，菲律賓國防部長鐵歐多洛在菲國海軍建軍一二六年的活動上，以「內政」為由拒絕評論這兩天的共軍環台軍演，但在典禮上致詞時暗批中國表示，把菲國與其志同道合國家的合作性活動稱為圍堵或挑釁，是假訊息以及證明封閉政治體制的偏執。鐵歐多洛還說，上述對菲國與其盟友合作的污衊行為，終極目的是透過威脅或武力來遂其所願，「我們不會縱容這種情況繼續下去」。

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