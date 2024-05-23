牽制西方援烏 俄軍模擬戰術核武發射

俄羅斯國防部21日發布影片，聲稱俄軍已奉總統普廷之命，在南部軍區舉行戰術核武演習。（法新社）

2024/05/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部廿一日證實，俄軍在南部軍區舉行戰術核武演習，以回應西方的挑釁言論，標誌著烏克蘭戰爭進一步升級。此外，美國警告，俄羅斯可能已啟動太空武器、可攻擊美間諜衛星，但莫斯科稱指控為「假新聞」。

演習地點鄰近烏克蘭邊境

這次演習是俄羅斯首次公開舉行涉及戰術核武的行動，不同於其定期的戰略核武部隊演習。根據俄國國防部聲明，演習為模擬準備發射戰術核武，包括準備和使用具有核能力的「匕首」（Kinzhal）和「伊斯坎德」 （Iskander）飛彈。演習地點位於俄南部軍區，包括與烏克蘭接壤的地區、克里米亞和部分占領的烏國領土，並有白俄羅斯參與。

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演習是俄總統普廷在本月七日就任第五個任期前一天下令舉行，做為對西方「挑釁」言論的回應。此前，法國提出向烏克蘭派遣地面部隊，英國則表示支持基輔使用英國製造武器攻擊俄境。戰術核武雖威力較弱，但仍具破壞性。俄軍重視非戰略核武，可對西方造成巨大衝擊，並可能導致對立升級。

俄發射低軌衛星 美質疑啟動太空武器

另據路透報導，俄羅斯十六日從莫斯科以北約八百公里的普列謝茨克發射場，發射聯合號火箭，在近地軌道部署至少九枚衛星，當中包括做為太空武器使用、一枚名為COSMOS 2576的衛星。COSMOS 2576類似於俄羅斯二○一九和二二年發射的衛星，分析師說，這次發射包含了軍用和民用衛星，這種混合部署前所未見。美國太空司令部認為，COSMOS 2576衛星具備檢測和攻擊其他衛星的能力，目前正尾隨一枚美國間諜衛星USA 314，該枚衛星是美國國家偵查局（NRO）在二一年四月發射。

自前年二月入侵烏克蘭以來，俄羅斯一直對太空活動保密，並威脅攻擊援烏的美國衛星，如SpaceX「星鏈」。美國指責俄方開發太空核武，但尚未在太空部署。俄副外長雷雅布可夫回應稱，不應理會假新聞；他強調，俄方反對在近地軌道部署攻擊性武器，其太空計畫正常發展，加強國防能力。

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