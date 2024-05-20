烏俄互攻 無人機大作戰

烏克蘭國會4月通過的新動員法案18日起生效，搭配徵兵年齡從27歲下修至25歲，以擴大兵源。（路透檔案照）

2024/05/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯十八日至十九日各自出動大批無人機攻擊對方，規模之大堪稱空前。烏克蘭空軍表示，烏軍部隊在夜間摧毀俄國所有卅七架無人攻擊機；俄國官員則聲稱，烏克蘭出動至少六十架無人機和美國提供的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，攻擊俄國多個地區，均遭俄軍擊落。

烏︰摧毀37架 俄︰擊落60架

烏克蘭空軍表示，襲擊基輔、敖德薩、尼古拉耶夫、蘇米、文尼察、日托米爾、切爾卡瑟和赫爾松等州的卅七架無人機均遭擊落。敖德薩州州長基佩爾透過通訊應用程式Telegram表示，有廿架無人機在該州被摧毀。

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俄國國防部則說，烏克蘭向克里米亞半島發射九枚ATACMS飛彈，並出動至少六十架無人機襲擊俄國數個地區。九枚ATACMS飛彈均遭俄國防空系統擊落，另在克拉斯諾達州摧毀五十七架無人機，於貝爾哥羅德州擊落三架。此外，六架無人機墜毀在俄國南部克拉斯諾達州斯拉揚斯克的一座煉油廠區內，煉油廠因次暫停運作。

俄軍正步步進逼烏克蘭第二大城哈爾科夫。烏國官員表示，俄軍十九日空襲哈爾科夫地區，造成至少十人喪生，包括一名八歲兒童和一名懷有七個月身孕的婦女。

對抗俄軍 烏祭新法擴大動員

烏國國會四月通過的新動員法案十八日起生效，搭配徵兵年齡從廿七歲下修至廿五歲，以擴大兵源。動員法規定，所有符合服役條件的民眾，必須在六十天內向有關單位更新住址等個人資訊；動員期間十八至六十歲公民必須持有軍事註冊文件，並在要求時出示查驗。符合服役條件的海外烏克蘭公民也必須完成軍事登記，否則可能無法向駐外使館尋求服務。

新法也透過獎勵措施鼓勵動員，包括提供抵押貸款頭期款五十％的補償金，以及軍人及配偶除房貸和車貸外的貸款不會被收取罰金和利息等。澤倫斯基十七日還簽署另外兩項新法，包括允許囚犯加入軍隊，以及將躲避徵召的罰金調升五倍等。

新法最受爭議的莫過於入伍卅六個月復員的條款，在最後一刻遭到刪除，以避免接受最佳訓練和經驗最豐富的士兵離開部隊。

烏軍指揮官坦言，士兵對於沒能處理復員條款感到沮喪，許多自戰爭爆發之初便投入戰鬥的人員，仍不清楚何時或如何才可能解除職務，「這對那些已經戰鬥兩年的人來說，是一種殘忍的不公」。

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