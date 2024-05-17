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機器狗現身中柬軍演 實力成謎

圖為一名共軍士兵十六日在柬國首都金邊以北的磅清揚省準備參加金龍聯合軍演前測試機器狗背上的機關槍。（美聯社）

圖為一名共軍士兵十六日在柬國首都金邊以北的磅清揚省準備參加金龍聯合軍演前測試機器狗背上的機關槍。（美聯社）

2024/05/17 05:30

歷時15天的中國與柬埔寨年度聯合軍演「金龍」16日登場，共軍大秀可遠端操控、背上馱著機槍的戰地機器狗，但操作人員僅讓在場媒體與軍事高層看到機器狗能以四條腿行走自如，並未展示其射擊能力，機器狗的實力仍是個謎。今年的金龍軍演是自2016年開辦以來最大，中柬合計出動超過2000人，還有多艘軍艦、直升機以及裝甲車與坦克。（美聯社）

歷時十五天的中國與柬浦寨年度聯合軍演「金龍」十六日登場，共軍大秀可遠端操控、背上駝著機關槍的戰地機器狗。（美聯社）

歷時十五天的中國與柬浦寨年度聯合軍演「金龍」十六日登場，共軍大秀可遠端操控、背上駝著機關槍的戰地機器狗。（美聯社）

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