機器狗現身中柬軍演 實力成謎
2024/05/17 05:30
歷時15天的中國與柬埔寨年度聯合軍演「金龍」16日登場，共軍大秀可遠端操控、背上馱著機槍的戰地機器狗，但操作人員僅讓在場媒體與軍事高層看到機器狗能以四條腿行走自如，並未展示其射擊能力，機器狗的實力仍是個謎。今年的金龍軍演是自2016年開辦以來最大，中柬合計出動超過2000人，還有多艘軍艦、直升機以及裝甲車與坦克。（美聯社）
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歷時15天的中國與柬埔寨年度聯合軍演「金龍」16日登場，共軍大秀可遠端操控、背上馱著機槍的戰地機器狗，但操作人員僅讓在場媒體與軍事高層看到機器狗能以四條腿行走自如，並未展示其射擊能力，機器狗的實力仍是個謎。今年的金龍軍演是自2016年開辦以來最大，中柬合計出動超過2000人，還有多艘軍艦、直升機以及裝甲車與坦克。（美聯社）
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