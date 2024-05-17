菲百船衝黃岩島 高喊任務完成

菲律賓民間團體「這是我們的」（Atin Ito）聯盟，十五日搭船前往菲國、中國和我國皆聲稱擁有主權但目前處於中國控制下的黃岩島，對菲國漁民分發燃料和食物。中方稱中國海警船在現場加強監視取證，對菲方聚集船隻進行「現場管制」。（法新社）

2024/05/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聲索南海主權的菲律賓諸民間團體所組成「這是我們的」（Atin Ito）聯盟，繼去年十二月派「耶誕護航艦隊」前往菲國所據南沙群島諸島礁巡航補給，但遭中國船隻尾隨而中止，十五日再辦「和平團結船賽」集結逾百船隻，前往目前處於中國控制下的黃岩島，對菲國漁民分發燃料和食物，並在十六日宣布先遣隊「任務完成」。

「這是我們的」發言人希宗指出，十四日先派十人「先遣隊」在距離黃岩島約廿九至卅五英里處，在中國海軍「銀川號」驅逐艦持續跟監下，成功向菲國漁民分發一千公升柴油和兩百個食物包；雖繼續進行最後一段供應分配時，「被多艘不同的中國船隻驅離」。但「這是我們的」負責人戴維聲明表示，「儘管中國實施了大規模封鎖，我們還是成功突破了他們的非法封鎖，抵達黃岩島，支持我們的漁民並提供必需品。任務完成！」

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菲國駛向黃岩島周圍海域的船隊由四艘木殼漁船和一艘海巡署護衛艦領軍，率百艘小型漁船及近兩百名菲國支持者和百位漁民，維護其在該爭議水道的權益，於當地時間十六日上午六點來到黃岩島東南部約五十八．四公里處；但中國海警四二○三艦跟監，最近時僅距一．六海里。菲律賓海巡署另表示，菲國飛機十五日進行空中偵察時，也發現十九艘中國船隻在黃岩島周圍巡邏，包括一艘中國軍艦和八艘中國海警船，連菲律賓海巡船都遭遇一艘中國海警船追蹤。

對此，中國媒體十六日報導指這些船隻在黃岩島以東海域六十海里處「非法聚集」，在現場透過下網捕魚作業、展示旗幟等方式作秀，中國海警除「加強現場監視取證」外，並依法對菲方聚集船隻進行「現場管制」。

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