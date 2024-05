中英對照讀新聞》South Korea Plans $7.3 Billion package to Support Chip Industry南韓計畫規模73億美元的方案，以支持晶片產業

南韓財長崔相穆宣佈將推出73億美元支持晶片產業的計畫。(路透)

2024/05/14 05:30

◎魏國金

South Korea is readying plans for a support package for chip investments and research worth more than 10 trillion won ($7.30 billion), the finance minister said on Sunday, after setting its sights on winning a "war" in the semiconductor industry.

在矢志贏得半導體產業的「戰爭」後,南韓財政部長週日表示,南韓準備推出規模逾10兆韓元(73億美元)的晶片投資與研究支持方案。

Finance Minister Choi Sang-mok said the government would soon announce details of the package, which targets chip materials, equipment makers, and fabless companies throughout the semiconductor supply chain.

財政部長崔相穆說,政府不久將宣佈該方案細節,方案鎖定整個半導體供應鏈中的晶片材料、設備製造商與無廠半導體公司。

The program could include offers of policy loans and the setting-up of a new fund financed by state and private financial institutions. South Korea is also building a mega chip cluster in Yongin, south of its capital, Seoul, which it touts as the world’s largest such high-tech complex.

該計畫可能包含提供政策貸款,以及由國家與民間金融機構出資成立一個新基金。南韓也正在首都首爾以南的龍仁市興建一個超大晶片聚落,該聚落號稱是世界最大的相關高科技綜合群中心。

President Yoon Suk Yeol has vowed to pour all possible resources into winning the "war" in chips, promising tax benefits for investments.

韓國總統尹錫悅矢志傾注所有可能資源來贏得晶片「戰爭」,承諾為投資提供稅收優惠。

新聞辭典

set one’s sights on:決心、立志。例句:She has set her sights on becoming a teacher.(她立志當一名老師。)

mega:巨大的、極佳的。例句:He’s got a mega voice.(他有天籟嗓音。)

