烏俄戰爭2年多 普廷撤換國防部長

擔任俄羅斯國防部長近12年的紹伊古。（歐新社檔案照）

2024/05/14 05:30

紹伊古下台 改由經濟學家接任

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏俄戰爭進行兩年三個月之際，俄羅斯總統普廷突然撤換已擔任國防部長長達近十二年的紹伊古，改由經濟學家出身的前第一副總理貝洛烏索夫（Andrey Belousov）接任，顯示普廷進入第五個總統任期後，將戰爭重心轉移至國內戰時經濟成長面向。

被撤換的紹伊古轉任俄羅斯聯邦安全會議秘書長，被外界視為「明升暗降」。這也是普廷自二○二○年撤換時任總理梅德維夫，改由技術官僚米舒斯京接任後最大一次人事變動。

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六十五歲的貝洛烏索夫曾任經濟部長和普廷的高級經濟顧問，並在烏俄戰爭開打後引導國家轉變為戰時經濟體制。在紹伊古之前，普廷麾下的國防部長亦無軍事背景，但這是首次由經濟學家擔綱此職。

俄國政治學家馬可夫（Sergei Markov）向彭博表示，任命貝洛烏索夫關乎普廷對軍方事務行使更多控制權。此外，在紹伊古重要助手、前國防部副部長伊凡諾夫貪腐醜聞後，急需新面孔來代表俄軍形象。

美軍援延宕 烏軍反擊力道顯著下滑

雖然美國總統拜登上月簽署價值約六百億美元的烏克蘭軍援法案，但該法案在眾議院的延宕和歐洲國家一段時間對烏國支持減弱，已對烏國抵禦俄軍攻勢產生顯著影響。「華爾街日報」十三日報導，基輔對俄軍空襲的攔截率已大幅低於戰爭初期，同時莫斯科加強無人機、飛彈攻擊力道，增加烏國防禦難度。

報導說，過去一年烏克蘭攔截的俄國飛彈從前半年的七十三％、到後半年滑落至四十六％，上個月的攔截率甚至下降到卅％；但是較容易擊落的見證者無人機過去半年的攔截率僅下降一％，仍有八十二％。俄國在同個後半年發射的無人機和飛彈數量，比前半年增加四十五％。

歐洲軍事情報官員指出，接下來約兩個月是西方新的防空援助抵達烏國前，能否抵擋住俄軍空襲的關鍵。

俄羅斯總統普廷展開新任期後宣布重大人事異動，由經濟學家出身的前第一副總理貝洛烏索夫接任國防部長職務。（路透）

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