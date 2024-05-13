反制中國 德國雙艦航向印太挺盟友

德國海軍補給艦法蘭克福號（Frankfurt am Main）七日離開德國北部的母港威廉港．前往印度太平洋地區進行訓練任務與參與國際演習。（法新社）

2024/05/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕日經亞洲十二日報導，分析家指出，德國日前派出兩艘軍艦前往地緣政治局勢惡化的印度太平洋地區，意在展現對面臨中國的「攻擊行為」的盟友的支持、藉由在太平洋支持美國以換取華府堅守對北約的承諾，以及向面對好戰中國的印太國家推銷歐製武器。

德軍巡防艦巴登符騰堡號與補給艦法蘭克福號七日分別從西班牙羅塔海軍基地與德國北部威廉港啟航，前往太平洋進行長達數月的訓練，包括參與美國海軍為首的環太平洋軍演（RIMPAC）。德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）曾表示，不排除雙艦將會通過台灣海峽。此外，德國海軍總司令凱克（Jan Christian Kaack）日前曾經強調中國的攻擊行為，以及表達對該區夥伴的擔憂。

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有鑑於近年來衝突頻傳，歐洲各國在全球安全上扮演更積極角色，就戰略上而言是說得通的。美國海軍戰爭學院海洋策略教授霍姆斯（James R. Holmes）表示，歐亞超大陸若是地球上的關鍵地理特徵，則歐洲各國政府理應協助管控歐亞大陸邊緣地帶的事件，因為俄羅斯、葉門叛軍青年運動、伊朗、中國以及北韓在此處惹事生非。

德國智庫馬歇爾歐洲安全研究中心的安全研究與戰略競爭教授斯圖鮑姆（May-Britt U. Stumbaum）則說，德國海軍正前往南海上的潛在衝突區以及可能通過台灣海峽，可以想見這兩艘德艦將遭中國海上民兵包圍或跟蹤等騷擾；對德艦而言，在不出事的情況下做出回應，將是一大挑戰。

展現挺美 確保華府堅守北約承諾

此外，德艦駛往印太地區，也希望藉秀肌肉來展現挺美。霍姆斯說，歐洲各國認為在亞太地區積極挺美，是確保美國在大西洋堅守北約承諾的一種方式。另有人將歐洲各國在太平洋上的軍事活動視為軍火展銷，讓面對好戰中國的馬來西亞、印尼、菲律賓、澳洲與印度等國能在歐洲武器的協助下增強己力。

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