探勘南海油氣 大馬恐與中國衝突

馬來西亞因沿岸天然資源即將耗盡，不得不往遠洋開採，意味著與中國在區域內的利益衝突終將浮上檯面。（歐新社檔案照）

2024/05/13 05:30

因應對峙 馬國強化軍事部署 並增加與美軍事合作

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國試圖建立南海霸權引發周邊國家反彈，一向在南海議題上避免刺激中國的馬來西亞（大馬），如今因沿岸天然資源即將耗盡，不得不往遠洋開採，意味著與中國在區域內的利益衝突終將浮上檯面。

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「華盛頓郵報」十一日報導，國內生產毛額（GDP）廿％來自石油和天然氣的大馬，數十年來仰賴天然資源推動經濟成長。直到數年前，產業分析師警告該國的「簡單開採」時代逐漸落幕，深度不到三○五公尺的淺水石油、天然氣即將耗盡。

為此，大馬國家石油公司（Petronas）二○二○年起在天然氣存量佔全國近六十％的砂拉越外海擴大探勘，二年後發現新天然資源蘊藏點，並與能源集團簽署簽署新的十二紙授權合約。然而，一名匿名資深分析師透露，投資人私下對於在南海運作的風險感到苦惱，擔憂中國船隻出現。

與中國微妙關係可能失衡

高階大馬官員指出，大馬數十年來想方設法讓南海爭議和中國的貿易、投資脫鉤，亦極少公開批評中國侵入專屬經濟區（EEZ）。但在需要離岸天然資源的情況下，這股微妙的平衡可能失衡。官員提到，中國海警船屢次擾亂估計有三兆立方英尺儲量的卡薩瓦里（Kasawari）天然氣田的作業。

大馬探勘的區域許多在離岸一百海里外，仍保持在該國認定的專屬經濟區內。據美國能源資訊管理局說法，亞洲一些蘊藏量最大的石油、天然氣位於南海爭議水域的海床之下。中國去年發布的標準地圖以「十段線」將幾乎整個南海納入其中，與大馬海岸的距離甚至不到廿五海里。

探勘區域有中國船艦巡守

報導提到，少量中國船艦會在距離大馬海岸約六十海里的盧康尼亞暗沙（Luconia Shoals）巡視；達數百艘中國海警船和海上民兵船的船隊則在更北處鄰近南沙群島的海域駐守，此區域也是大馬國家石油公司設定的探勘區塊。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議副主任普雷特（Harrison Prétat）表示，大馬的能源計畫離南沙群島越近，與中國對峙的可能性就越高。為了因應與中國的潛在爭端。大馬已著手強化砂拉越工業港口民都魯周邊的軍事部署，並增加與美國的軍事合作，尤其是海上安全方面。據美國務院官員透露，今年後半由大馬舉行的兩國聯合軍演，將首度在婆羅洲進行。

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