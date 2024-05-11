為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美前國安顧問：川普重執政 續保衛台日

美國前總統川普（圖中）與時任國家安全顧問麥馬斯特（圖左）。（路透檔案照）

美國前總統川普（圖中）與時任國家安全顧問麥馬斯特（圖左）。（路透檔案照）

2024/05/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕日本「日經亞洲」九日報導，美國前總統川普二○一七年上任初期的美國國家安全顧問麥馬斯特三日受訪時表示，總是強調「美國利益」的川普若年底重新贏得白宮寶座，仍會遵守中、日、台爭議主權的釣魚台列嶼所適用一九六○年「美日安保條約」，以嚇阻中國挑釁；至於中國侵台時的美方反應，他相信美國屆時「會」部署軍隊來保衛台灣。

麥馬斯特說，他相信年底美國總統選舉無論何黨人選勝出，都明白釣魚台列嶼所在日本沖繩縣，於確保日本與區域其他國家安全及主權上的戰略意義，以及維持駐沖繩美軍的重要性，畢竟「防止戰爭比起必須作戰便宜得多」。美日同盟在軍事和外交層面上的堅固性，「將對潛在侵略者釋出有力訊息─尤其是針對中國與中國人民解放軍，他們無法藉由武力達成在印度─太平洋地區的目標」。

至於中國萬一侵台，美國總統若決定對中國開戰應取得國會批准，而麥馬斯特認為，「針對此事，美國人民必須透過國會享有發言權」；而避免因為台灣發生大型戰爭，最好的方法就是讓台灣軍隊展現出「有能力（讓中國）付出巨大代價」，因此加速交付武器給台灣非常重要。「希望習近平及其軍事領導人了解，他們無法用可接受的代價，透過武力來達成對台目標」。

預期川普對中國更強硬

麥馬斯特另斷言，美國不管現任總統拜登連任或川普回鍋，美國對中政策都將維持一致立場，成為新舊政府最具政策連續性的領域。他預期川普再度執政時，將對中國不公平貿易和經濟行為採取「強硬且迅速的行動」，就算「對中國低價電動車（祭出）約二百％的關稅」也不會令他驚訝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播