美前國安顧問：川普重執政 續保衛台日

美國前總統川普（圖中）與時任國家安全顧問麥馬斯特（圖左）。（路透檔案照）

2024/05/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕日本「日經亞洲」九日報導，美國前總統川普二○一七年上任初期的美國國家安全顧問麥馬斯特三日受訪時表示，總是強調「美國利益」的川普若年底重新贏得白宮寶座，仍會遵守中、日、台爭議主權的釣魚台列嶼所適用一九六○年「美日安保條約」，以嚇阻中國挑釁；至於中國侵台時的美方反應，他相信美國屆時「會」部署軍隊來保衛台灣。

麥馬斯特說，他相信年底美國總統選舉無論何黨人選勝出，都明白釣魚台列嶼所在日本沖繩縣，於確保日本與區域其他國家安全及主權上的戰略意義，以及維持駐沖繩美軍的重要性，畢竟「防止戰爭比起必須作戰便宜得多」。美日同盟在軍事和外交層面上的堅固性，「將對潛在侵略者釋出有力訊息─尤其是針對中國與中國人民解放軍，他們無法藉由武力達成在印度─太平洋地區的目標」。

請繼續往下閱讀...

至於中國萬一侵台，美國總統若決定對中國開戰應取得國會批准，而麥馬斯特認為，「針對此事，美國人民必須透過國會享有發言權」；而避免因為台灣發生大型戰爭，最好的方法就是讓台灣軍隊展現出「有能力（讓中國）付出巨大代價」，因此加速交付武器給台灣非常重要。「希望習近平及其軍事領導人了解，他們無法用可接受的代價，透過武力來達成對台目標」。

預期川普對中國更強硬

麥馬斯特另斷言，美國不管現任總統拜登連任或川普回鍋，美國對中政策都將維持一致立場，成為新舊政府最具政策連續性的領域。他預期川普再度執政時，將對中國不公平貿易和經濟行為採取「強硬且迅速的行動」，就算「對中國低價電動車（祭出）約二百％的關稅」也不會令他驚訝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法