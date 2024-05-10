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澳洲打工度假簽證 暫停中國人申請

據傳澳洲政府已悄悄停止接受中國人前往澳洲打工度假。圖為雪梨的中國觀光客。（路透檔案照）

據傳澳洲政府已悄悄停止接受中國人前往澳洲打工度假。圖為雪梨的中國觀光客。（路透檔案照）

2024/05/10 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國與澳洲關係持續緊繃之際，傳出澳洲政府對中國「打工度假簽證」申請者悄悄喊卡！

澳洲吸引世界各地十八歲以上年輕人的「打工度假簽證」，被視為體驗澳洲生活的寶貴機會。根據二○一五年生效的《中澳自由貿易協定》，「打工度假簽證」計畫每年向五千名中國申請者開放，協定稱該計畫旨在「增加對旅遊服務的需求並支持澳洲旅遊業的發展，特別是澳洲農村地區的發展」。另澳洲內政部網站寫明，當一國配額接近全滿時，將「暫停」接受該國公民申請。

5千配額 僅通過406件

但澳洲廣播公司（ABC）九日報導，根據澳洲內政部紀錄，本財政年度至今只對中國初次申請者發出四○六份打工度假簽證，距離五千配額上限差很多。目前還不清楚原因，ABC已就此要求當局做解釋。

ABC另指出，目前有資格獲得此簽證但被標記為「暫停」的國家有五個，包括巴西、中國、瑞士、泰國和土耳其；其中僅中國離配額上限甚遠，澳洲內政部文件卻備註中國暫停原因為「有興趣者眾」。

在沒有公告或溝通的情況下，引領期盼的中國申請人感覺受騙。一名李姓申請人說，她排隊已久的申請件在去年底接獲澳洲內政部通知納入「下一輪隨機選拔」，但到上週卻被標註為「過期」。她質問：「如果你不打算選拔，為什麼要開放簽證？」留言也灌爆澳洲駐中使領館微博，要求澳洲政府提出解釋，有人直接留言「你是個騙子」。

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