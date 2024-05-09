剩不到9個月 TikTok告美禁令違憲

TikTok及其母公司「字節跳動」7日針對美國國會通過且獲總統拜登簽署的新法令，在哥倫比亞特區巡迴上訴法院提告，主張此舉違反美國憲法第一修正案。（路透檔案照）

2024/05/09 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國短影音平台「抖音」國際版TikTok及其母公司「字節跳動」（ByteDance），七日針對美國國會通過且獲總統拜登簽署的新法令，控告美國聯邦政府，企圖阻止新法落實；該法要求字節跳動必須限期出售TikTok，否則將在美國遭到禁用。

這項訴訟引發有關國家安全和言論自由的角力。紐約時報指出，這場鬥爭最終可能延燒到最高法院。

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TikTok和字節跳動在哥倫比亞特區巡迴上訴法院提告，主張此舉違反美國憲法第一修正案，聲稱「（美國）國會有史以來首次立法，針對單一特定言論平台，面臨永久性全國禁令，並禁止所有美國人參與一個在全球擁有超過十億人口的獨特網路社群。」

TikTok在六十七頁的訴狀中聲稱，該法等同於取締一款數百萬美國人用來分享觀點和自由交流的應用程式，「毫無疑問，該法將迫使TikTok在二○二五年一月十九日前關閉」，而基於一系列困難，字節跳動出售TikTok「根本不可能，在商業上、技術上、法律上都不可能」，尤其是在法律規定的二七○天期限內。

根據拜登四月廿四日簽署的新法律，TikTok有九個月時間尋找非中國買家，時間最長可到一年，否則將在美國遭到禁用。TikTok辯稱，對TikTok的國安疑慮是「推測性的」，不足以做為侵犯第一修正案權利的依據，拜登和其他國會議員也在使用該平台，削弱其構成威脅的說法。TikTok要求法院發布該法違憲的宣告性判決，並要求法院發布命令，阻止司法部長賈蘭德執行該法。

議員批寧願興訟不願去中

對此，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」新任主席、共和黨議員穆勒納爾發表聲明，駁斥TikTok前述說法，「國會和行政部門根據公開資訊和機密資訊得出結論，TikTok對國家安全和美國人民構成嚴重風險。…TikTok寧願花時間、金錢和精力在法庭上抗爭，也不願與中共決裂。」

美國康乃爾大學法學教授漢斯認為，TikTok此前已援引第一修正案提出異議，但這次的聯邦法律獲得民主、共和兩黨一致支持的性質，或許會讓法官更有可能聽從國會和國安相關論點。

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