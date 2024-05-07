習近平訪法 馮德萊恩面促經濟公平競爭

中國國家主席習近平6日訪問法國，「無國界記者組織」成員6日在巴黎凱旋門附近，以行動劇抗議中國關押119名記者。（歐新社）

2024/05/07 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國國家主席習近平五日抵達法國巴黎，進行國是訪問，紀念法中兩國建交六十週年，也是二○一九年武漢肺炎疫情後首次訪問歐洲。習近平六日與法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩舉行三方會談。馮德萊恩強調，中國若在經濟上公平競爭，將有利於所有人，反之歐盟也不迴避採取強硬行動，必要時會使用各種貿易防衛工具，以保障歐洲經濟和安全。

馮德萊恩在約一個半小時會談後，獨自向媒體發表聲明，強調峰會第一個議題是地緣政治，三位領袖都同意歐洲與中國在全球和平及安全上有共享利益，而習近平曾在俄羅斯升高核武威脅時，扮演重要的緩解角色，她相信習會持續這麼做。她與馬克宏也表達希望中國不要提供俄國致命武器，包括對軍民兩用產品的支援，並重申希望北京牽制伊朗。

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馬克宏和馮德萊恩與習近平三人在愛麗榭宮鍍金天花板下舉行圓桌會議。根據歐盟釋出的峰會開場簡短致詞影片，馮德萊恩提及中國與歐盟在促使以法治為基礎的國際秩序有效運作上有共同利益，「特別是在非常動盪的歐洲、中東和東亞環境的背景下」。不過，她在會後不開放提問的聲明中，並未提及三人對東亞情勢對話的內容。

馬克宏︰中國扭曲市場

歐盟已對中國輸往歐洲市場的風力發電機供應商，以及對太陽能板、電動車等產品的補貼行為發起調查。馮德萊恩指出，「中國當前伴隨鉅額補貼的生產量，超過因自身國內需求疲軟所能銷售的數量。這導致中國補貼產品供應過剩，例如電動車和鋼鐵，進而造成貿易不公。」馬克宏則提及中國對干邑白蘭地及其他歐盟白蘭地反傾銷調查的疑慮，以及關於法國化妝品和其他商業領域的癥結點，同時推動法國農產品出口中國市場。

習近平抵達法國當天，維吾爾族在巴黎馬德萊娜廣場發動抗議，控訴北京政權對維族犯下種族歧視、絕育、強暴和集中營等罪行；藏族在鄰近的共和國廣場抗議，控訴習近平為獨裁者，意圖消滅藏族文化。「國際聲援西藏運動」和「法國人權聯盟」等組織要求馬克宏，將人權問題置於與習近平會談中的重點議題。馬克宏五日已表示，將向習提出對人權的擔憂。

德國智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）亞洲計畫主任奧特爾（Janka Oertel）指出，馬克宏向習近平提出的兩大核心訊息，為中國對俄羅斯軍事能力的支持和扭曲市場行徑，「然而，這兩項訊息不太可能會對中國的行為產生顯著影響。因為習近平並非來此修補關係。以他的觀點來看一切都很好。」

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