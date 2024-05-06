英地方選舉 執政黨慘敗 倫敦市長再連任

工黨籍的倫敦市長沙迪克汗，在這次地方選舉中破紀錄贏得第3個任期。（美聯社）

2024/05/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國二日舉行以英格蘭地區為主的地方選舉，改選一○七個地方議會約二六○○名議員、十一個直選市長和倫敦議會廿五個席次。這場選舉被視為今年英國大選的前哨戰，結果顯示，執政黨保守黨選情崩盤，共丟失四七四個地方議員席次，失去十個地方議會掌控權。取得的五一五席甚至低於第三大黨自由民主黨的五二二席。工黨則增加一八六席，席次達到一一五八席。

地方議員 保守黨丟474席

最受矚目的倫敦市長，由工黨的沙迪克汗（Sadiq Khan）破紀錄贏得第三個任期。五十三歲的沙迪克汗於二○一六年贏得倫敦市長寶座，終結保守黨執政，也成為西方首都首位穆斯林市長，此次以四十四％得票率輕鬆擊敗保守黨挑戰者霍爾（Susan Hall）的卅三％。

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涵蓋伯明罕等城市的西密德蘭（West Midlands）地區，也由工黨參選人帕克（Richard Parker）以卅七‧八％對卅七‧五％極微差距，擊退保守黨兩任市長史屈特（Andy Street）。

11個市長 工黨拿下10個

十一個直選市長中，工黨一舉拿下十個城市。保守黨僅靠蒂斯河谷（Tees Valley）市長豪琛（Ben Houchen）連任成功，免遭「清盤」。

對英國選民來說，此次選舉涉及垃圾收集、道路維護和地方犯罪防治等日常生活議題，與即將到來的國會大選性質不同，但仍能從中一窺選民的政治意向。保守黨上次在地方議會席次中敗給自由民主黨，可溯及一九九六年，接著在隔年的全國選舉中慘敗給工黨。

工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）讚賞選舉表現傑出，遠超出他們的預期。對工黨而言，唯一隱憂在於工黨領袖在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的加薩戰爭中，展現對以色列的高度支持，受到穆斯林選民抗拒。

首相蘇納克坦言，對保守黨選舉結果感到「失望」，但也強調流失的選票反而加深持續推動施政計畫的決心。蘇納克有權決定下次全國大選日期，可能在今年下半年。

英國政治學者柯蒂斯（John Curtice）指出，保守黨在這次地方選舉中的表現若不是有史以來最糟，也會是近四十年來最慘烈的選舉結果。就結果而論，蘇納克顯然未能在前兩任首相強森和特拉斯造成的傷害下，重新擦亮保守黨招牌。強森任內因武漢肺炎疫情期間「派對門」和黨內議員性騷擾爭議等醜聞辭職，特拉斯上任後規劃推行的減稅等財政措施，則引發強烈反彈，甚至導致英鎊兌美元匯率寫下歷史新低，僅四十九天便下台。

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