外國介選明確 加國：中國威脅最大

加拿大魁北克上訴法院法官瑪麗─喬西．霍格去年九月受命領導外國干預委員會，三日公布初步調查結果。（路透檔案照）

2024/05/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕加拿大近年指控中國干預加國選舉後，加國自由黨籍總理杜魯道政府去年在反對黨議員壓力下，成立外國干預委員會進行調查，三日終於公布初步調查結果，證實發現外國干預加國過去兩屆聯邦選舉，不過因加國選舉制度完好，投票結果未受影響，但「將中國視為加拿大選舉空間所面臨的最大威脅」。最終報告訂今年底發布。

點名中俄印巴伊 五大威脅

委員會以調查中國、俄羅斯等外國行為者干預二○一九年和二一年選舉相關指控為第一階段重點。這份調查報告點名中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦和伊朗五國是加拿大的主要威脅，但「中國是最大威脅，遠大於其他國家」。

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去年九月七日獲任命領導調查的加國魁北克上訴法院法官瑪麗—喬西．霍格表示，「外國干預行為確實在過去兩屆聯邦大選發生了，但它們沒有破壞我國選舉制度的完好性」，「我們的制度仍然是良好的。

她說，選民們能夠投下自己的選票，他們的選票得到了應有的登記和統計，沒有任何跡象示意在這方面出現了任何干預」，「然而，所發生的干預行為是我們選舉進程的一個污點，並影響了實際投票之前的進程」。

對此，中國駐加大使館發言人三日反控加方再次老調重彈，污衊、抹黑、甩鍋中國，批評調查報告充滿意識形態偏見，干涉內政說法是徹頭徹尾的政治謊言，「加國某些政客競選失利不從自身找原因，卻熱中於甩鍋給中國」。

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