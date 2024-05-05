中國洗錢組織10年坐大 成全球老大

美國官員指出，中國洗錢組織利用中國資本管制、中國公民對美元的需求等，為跨國犯罪集團洗黑錢，已成全球最大洗錢力量。圖為新加坡警方破獲洗錢案所沒收的贓款。（歐新社檔案照）

2024/05/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國多名官員近日在國會聽證會上作證指出，中國洗錢組織十年前還沒沒無聞，如今已透過各種手段成為全球洗錢活動的主導力量，為墨西哥販毒集團在內的跨國犯罪組織洗白非法所得，甚至影響美國打擊類鴉片止痛劑芬太尼危機。美國國會和行政部門正採取行動，以應對這個潛在威脅。

洗錢方法眾多 墨販毒集團首選

在聯邦參議院國際麻醉品管制核心小組的聽證會上，美國國土安全部官員馬約拉爾表示，中國洗錢組織已主導全球大部分的洗錢活動，是美國打擊墨西哥販毒集團等跨國組織犯罪最令人擔憂的新威脅之一，包括在美國充當「外幣兌換中心」，使跨國犯罪組織得以把黑錢兌換成外幣。

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收費低提供擔保 洗錢流程簡化

財政部副部長尼爾森說，自二○一八年以來，美方就發現在洗白毒品販賣收益方面，中國洗錢組織日益盛行。他們與外界隔絕，組織架構分散，依靠散居海外的華人人際網路開拓業務，很難被執法部門滲透。此外，他們利用中國國民對美元的需求，以及跨國犯罪集團在美國供應大量美元的能力進行洗錢，並透過收取較低費用，提供損失擔保及簡化洗錢流程，為美國金融體系帶來威脅。

白宮高級顧問切斯特也表示，中國洗錢組織已成為墨西哥販毒集團將資金轉移到世界各地的首選，而中國實施的嚴格資本控制政策，更使得中國地下銀行系統和洗錢組織提供的服務得到更多利用。

司法部緝毒局官員金貝爾解釋，中國洗錢組織的洗錢方法眾多，包括利用中國地下銀行系統、可轉換的虛擬貨幣、大宗運輸和儲存大量貨幣，以及購買房地產和其他財產，以分散和掩蓋洗錢活動。美國執法官員指出，由於中國法律限制中國公民轉移到境外的資金不得超過五萬美元，這使試圖規避限制的中國公民愈發依賴中國洗錢組織的服務來獲得美元。

拆分洗錢法 威脅美金融體系

馬約拉爾補充說，中國洗錢組織除使用「拆分洗錢法」，將大額金融交易分成小額交易，使每項交易低於必須留存紀錄的金額外，也會僱用「車手」並給予中國假護照來開立銀行帳戶，同時賄賂銀行人員，一方面協助放行開戶、另一方面確認帳戶是否受到執法部門監控。

參院議員已提出一項跨黨派議案，旨在建立隸屬於國土安全部的跨境金融犯罪中心，以加強打擊中國洗錢組織的能力。

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