歷史一刻！美空軍部長親乘AI F16 高空纏鬥

由人工智慧（AI）操控的F-16戰鬥機「維斯塔」（代號X-62A）2日在愛德華空軍基地起飛。（美聯社）

2024/05/05 05:30

AI操控戰鬥機與真人比拚 飛行1小時

〔編譯林家宇／綜合報導〕美聯社四日報導，美國發展人工智慧（AI）軍事應用迎來歷史性一刻。美空軍部長肯達爾（Frank Kendall）於加州愛德華空軍基地搭乘由AI操控的F-16戰鬥機「維斯塔」（Vista），成功完成飛行測試，凸顯AI做為一九九○年代早期匿蹤技術引進空軍後最大技術突破。

過程中，維斯塔以超過八百公里時速載著肯達爾，與另一架由飛行員駕駛的F-16在不到三百公尺距離內進行纏鬥（Dogfight）。經一小時飛行後，肯達爾爬出駕駛艙並表示，他所看到的一切，足以讓他相信這個仍在學習中的AI有決定是否在戰爭中發射武器的能力。肯達爾受訪時談到，「不具備此能力（AI）是一種安全上的風險。在這個節骨眼，我們必須取得這樣的能力」。

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武器AI化 肯達爾：未來趨勢 速度要快

武器AI化引發全球武器控制專家和人道團體憂心，唯恐有朝一日AI能夠在無需人類權衡下自行投彈製造死傷。「國際紅十字會」已警告，「下放生殺大權給感測器和軟體引發廣泛且深切的憂心」，此議題要求迫切的國際政治回應。

肯達爾說，當未來使用武器系統時，都會有人類負責監控；他強調小型和低成本的AI控制無人戰鬥機是未來趨勢，「我們必須持續進行，且速度要快」。

美軍設想的未來戰爭情境為：成群結隊的無人機預先攻擊敵人防線，讓美軍突破空域時不必冒著失去飛行員生命的高風險。然而，空軍戰略轉型面臨的問題包括生產延誤，及在F-35戰鬥機耗費過多資金。不過，即便技術還未完備，空軍仍計畫打造由超過一千架無人機組成的AI機隊，首架預計二○二八年服役。

AI戰機測試駕駛：中國無能力實測

維斯塔的操作員表示，世上沒有其他國家擁有像維斯塔這樣的AI戰機，其軟體先是在模擬器中海量學習，接著在實際飛行中測試所學。在現實世界所展現出的飛行資訊會再輸入模擬器中，讓AI進一步學習。維斯塔的測試駕駛提到，中國擁有AI，但沒有跡象表明他們找到方法在模擬器外實測。

報導指出，安全、花費和戰略能力考量促使美軍發展AI操控飛行器。因為美中若最終走向衝突，由於雙方在電戰、太空和防空系統上皆取得進展，反而讓美空軍昂貴的飛行員戰鬥機隊顯得脆弱。且中國在空軍規模上以超越美國的步調擴張，同時正在組建一支無人武器飛行機隊。

維斯塔去年九月首次進行AI操控纏鬥，至今進行的類似測試飛行僅廿多次。但軟體從每次的參與機會中快速學習發展，部分AI版本已經能夠在空戰中勝過人類飛行員。

肯達爾乘坐由AI駕駛的戰鬥機進行測試飛行，展現對空軍AI軍事應用技術的信心。（美聯社）

美空軍釋出的影像可見空軍部長肯達爾在維斯塔駕駛艙內的狀況。（美聯社）

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