美軍調整中東部署 穩住波灣盟國

阿拉伯聯合大公國擔心公開助美以致引火上身而禁止美軍利用其空軍基地空襲伊拉克與葉門，美國已決定對卡達增派飛機以便繼續攻擊。圖為一架美軍魚鷹運輸機準備降落在阿拉伯海上的美國航艦林肯號。（美聯社檔案照）

2024/05/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「華爾街日報」三日獨家披露，為減輕波斯灣地區盟國擔心因公開助美而惹怒伊朗及其區域代理人的憂慮，華府已重新調整其在中東的軍事資產，包括對卡達增派戰鬥機、武裝無人機與其他飛機，以及重新部署部隊。

阿拉伯聯合大公國當局今年二月告知華府，駐紮該國阿布達比的達夫拉（al-Dhafra）空軍基地的美軍戰機與無人機，將不再被允許從事空襲葉門與伊拉克的任務。美國官員表示，此一轉變促使美國將對無此限制的波灣小國卡達的烏代德（Al Udeid）空軍基地增派飛機。知情人士透露，美國近日已與卡達達成協議，將增派噴射戰機、偵察機與武裝無人機到烏代德。

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一名阿聯官員告訴華爾街日報，限制美軍戰機利用阿聯基地空襲伊拉克與葉門是出於自保，因為美國在二○二二年初阿聯遭這兩國民兵攻擊後，延宕多時才採取行動捍衛阿聯。阿聯在過去數十年來一直是美軍的密切夥伴，曾參與六場由美國領導的區域軍事行動。

從阿聯移師卡達

華爾街日報指出，此一發展凸顯華府與若干允許美軍進駐、但擔心被捲入加薩衝突的波灣國家關係日益緊繃。美軍本就獲准在中東各地諸多基地起降，並在過去數月利用這些中東基地空襲伊拉克、敘利亞與葉門，此外還在紅海、以及約旦與其他國家上空攔截無人機和飛彈。但隨著區域緊張加劇，美國官員表示，阿聯日益擔心該國會因公開協助美軍任務，被伊朗區域代理人盯上。

此外，美國官員指出，正在地中海、過去數月充作海上基地的航空母艦艾森豪號，可能會在今夏移防他處且不會有其他替代航艦進駐，平添五角大廈將美軍飛機移往卡達的烏代德迫切性，以便繼續執行在葉門上空的飛行任務。美國官員還說，除了卡達，美國也正考慮從東非吉布地發動攻擊。

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