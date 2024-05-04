近2200人抗議被捕 拜登：援以不變

澳洲雪梨大學三日出現支持巴勒斯坦的抗議活動，但也引來學生聲援以色列，高舉「停止仇恨」、「聖戰就是召喚暴力」等標語。（路透）

2024/05/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國各地大學近幾週出現反對以色列發動加薩戰爭的抗議，至三日已導致全美近兩千兩百人被捕，抗議潮甚至蔓延至加拿大、澳洲、墨西哥和法國等地。美國總統拜登二日首度打破沉默，重申人民有權抗議，但無權製造混亂，而他也不會因為示威而改變軍援以國的立場。

美國警方最新行動為三日進入紐約大學展開清場。據「美聯社」統計，自四月十八日以來，美國四十三所大專院校發生至少五十六起逮捕事件，包括加州大學洛杉磯分校的上千名挺巴及挺以抗議群眾，在二日清晨遭警方動用閃光彈和橡膠子彈強制驅離，結束超過一星期的紮營抗議，有兩百多人因違背警方命令而一度遭逮捕。四月卅日，警方在清空哥倫比亞大學示威現場時，一名警官誤開一槍，所幸子彈擊中牆壁，無人受傷。在這場行動中，也有一百多人被捕。

請繼續往下閱讀...

各地學生抗議主軸是呼籲大學停止與以色列或支持加薩戰爭的公司往來，過去幾日緊張局勢不斷加劇，抗議者拒絕拆營解散，校方轉而求助警察以武力清場。以色列政府則稱這些抗議活動為「反猶太主義」。另外，明尼蘇達大學、西北大學、羅格斯大學、布朗大學等校，則是由校方與抗議者達成不干擾畢業典禮等協議。

重申抗議不該製造混亂

拜登二日打破沉默，捍衛學生和平抗議的權利，但譴責最近幾天的混亂。他強調，人民有抗議但沒有製造混亂的權利，學生有權接受教育，也有權安全地穿越校園、而不必擔心受到攻擊。拜登拒絕利用當前局勢「獲取政治分數」，認為現在應該「釐清」狀況。不過，他明確表示「不會」改變立場，包括美國對以國的軍事支持。

抗議潮蔓延加法澳多國

在美國抗議潮稍歇之際，加拿大魁北克省省長雷哥二日表示，愈來愈多學生在某些加國的大學紮營挺巴勒斯坦，包括麥基爾大學、多倫多大學、英屬哥倫比亞大學、渥太華大學等。麥大已請求警方介入，但執法單位二日僅監控局勢並未清場。

澳洲雪梨大學及墨爾本、坎培拉等其他城市的大學，也出現挺巴人士紮營抗議的活動，惟場面大致和平，幾乎沒有警察在場。墨西哥國立自治大學（UNAM）二日同樣有數十名挺巴學生紮營聲援美國大學的抗議活動。法國巴黎政治大學多名抗議學生佔領大樓，迫使校方三日關閉巴黎主校區，教職員被要求在家工作；警方稍後介入強制驅離，帶走約七十名學生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法