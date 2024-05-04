中國新聞自由全球第172 倒數第9

聯合國教科文組織3日宣布，今年「世界新聞自由獎」頒發給所有報導加薩戰爭的巴勒斯坦記者，藉此「向面臨困難和危險環境的記者的勇氣致敬」。迄今已有92名巴人記者遇害。圖為巴人記者上月7日在加薩南部的甘尤尼斯市，拍攝以軍進攻後滿目瘡痍的畫面。（法新社檔案照）

2024/05/04 05:30

台灣排第27 蟬聯東亞之首

〔編譯周虹汶／綜合報導〕致力保護記者免受迫害並促進新聞自由的國際非政府組織「無國界記者」（RSF）三日公布二○二四年世界新聞自由指數，在一八○個國家和地區中，台灣拿下第廿七名、較去年前進八名，且蟬聯東亞之首。至於中國排名為全球倒數第九（一七二名），香港則為第一三五名。同日並傳出華爾街日報亞洲總部將撤離香港、轉往新加坡的消息。

180國與地區中 挪威8連冠

RSF指香港和中國今年排名均比去年略微上升，前者提升五名、後者七名，但皆拜其他國家、地區排名下滑所賜，香港得分其實比去年下跌一．六；中國更是世界最大的記者監獄，關押人數仍居榜首，也持續對資訊進行嚴格的管控和審查，並在全球進行鎮壓新聞業和資訊權的運動。

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台灣在亞太地區排名第四，僅次於紐西蘭、東帝汶與薩摩亞。其他國家部分，挪威連續八年得第一，美國排名第五十五、比去年下降十名；南韓六十二、日本七十、新加坡一二六、菲律賓一三四、印度一五九、俄羅斯一六二、越南一七四、北韓一七七。

評分依據政治背景、法律架構、經濟背景、社會文化背景、記者安全五項指標，最新年度新聞自由指數清楚地表明，世界各地新聞自由正受政治威脅，因政治背景指標下降幅度最大，國家和其他政治力量在保護新聞自由上發揮的作用正在減弱。

北京關押記者為世界最多

RSF駐台北倡議專員白奧蘭告訴「美國之音」，「中國沒有任何改善。中國仍然是世界上關押記者人數最多的國家，目前關押了一一九名記者，其中包括十名香港記者」，「我們實際上看到情況可能比以前更糟糕」；香港「現在情況也沒有改善，隨著新法律的出台，煽動叛亂罪可能面臨十年監禁，而間諜罪也是其中一項條款。這是中國大陸當局廣泛使用的法律，尤其用來打擊記者和獨立聲音」。

據香港「明報」三日報導，華爾街日報亞洲總部將由香港遷往新加坡，留港記者與編輯僅個位數。華爾街日報並未表明異動原因與香港政治環境或國安法律有關，但許多員工都表示，不排除這個關聯。

馬來西亞示威民眾3日在首都吉隆坡參加「世界新聞自由日」活動時，舉牌強調「鎖定記者是犯罪」。（歐新社）

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