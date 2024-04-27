中學者返中失蹤 日學界訪中卻步

對於日本亞細亞大學中國學者范雲濤二月底返中後失聯至今，日本內閣官房長官林芳正廿二日召開記者會證實，日方知悉此事，但事涉敏感，僅能密切關注事態發展。（法新社檔案照）

2024/04/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港「南華早報」廿六日獨家報導指出，日本境內任教的中國學者返中屢傳「被失蹤」，包括去年二月原訂短暫停留上海的國際法與國際政治專家范雲濤至今下落不明，加上中國法律規範不明確，以及日本政府僅會表達「密切關注」的態度，令日本學者擔心若真在中國出事，官方難以幫忙相救，紛紛對訪問中國卻步。

范雲濤任教於日本亞細亞大學，曾在校方網站發表論文檢視中國跨國經濟帶戰略「一帶一路」倡議，並論述「一帶一路將如何改變東亞的國際秩序」。根據日本共同社，他去年原訂四月返日，卻在失聯前通知親友，他得在中國政府官員陪同下接受訊問，自此人間蒸發。

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日官房長官：密切關注事態發展

日本官房長官林芳正廿二日召開記者會證實，日方「知悉」范雲濤失聯至今，正「密切關注」事態發展，但此案相當敏感，不願進一步置評。網友不滿日本政府只會表達「密切關注」的不負責任態度，狠批日本政府只顧迎合中國，呼籲展現政治人物應有風骨並拿出有效解決之道。

多名學者向南華早報旗下「本週亞洲」坦承，很怕前往中國參加學術活動，擔心被監禁。另名日本教授則說，雖以前曾撰文探討中國、台灣和東北亞安全議題，並多次赴中參與學術研究，但這些過往經歷讓他無意再踏上中國土地自找麻煩。

日本福井縣立大學國際政治學教授島田洋一更明白表示，真的無法接受邀約，因未能確保能否如期返日，已有不少中國學者、日本商人在中國毫無來由被捕的前車之鑑，當前情勢也讓其他學術同儕紛紛止步。他也關切誤觸中國最新反間諜法而被拘禁的可能性，不認同日本政府對於學者在中國失蹤卻可能不作為的態度，不敢想像被控間諜時能獲日本政府出手相救。

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