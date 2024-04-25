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整肅？內鬥？ 俄副防長涉賄被拘

負責軍事工程業務的俄羅斯國防部副部長伊凡諾夫，23日因涉嫌收受「為數可觀的」賄賂而遭到拘留，為自從俄國對烏克蘭開戰以來層級最高的貪腐案件之一。（路透檔案照）

負責軍事工程業務的俄羅斯國防部副部長伊凡諾夫，23日因涉嫌收受「為數可觀的」賄賂而遭到拘留，為自從俄國對烏克蘭開戰以來層級最高的貪腐案件之一。（路透檔案照）

2024/04/25 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在俄羅斯總統普廷即將展開新任期前夕，負責軍事工程業務的俄羅斯國防部副部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）因涉嫌大規模受賄，廿三日遭到拘留。這是俄國自發動烏克蘭戰爭以來，最高層級的貪腐案之一，一旦罪名成立，可能面臨十五年徒刑。

據報導，調查人員認為伊凡諾夫「共謀犯罪」，於「為國防部執行承包及分包作業期間」，收受「形式為房地產、規模特別龐大的賄賂」，但法院並未提供進一步細節。此案是否涉及俄國內部權力鬥爭，抑或普廷整肅軍方貪腐，目前仍不明朗。還有媒體指稱，由於伊凡諾夫長期以來一直被視為國防部長紹伊古的密友兼「錢包」，本案其實是衝著紹伊古而來。

被視為防長密友兼「錢包」

俄羅斯最高調查機構「調查委員會」廿三日晚間發表簡短聲明，表示伊凡諾夫已遭拘留，調查正在進行中。現年四十八歲的伊凡諾夫擔任副防長已有八年時間，主管武裝部隊營造和採購業務。已故俄國反對派領袖納瓦尼創辦的「反貪腐基金會」曾於二○二二年指控，伊凡諾夫和家人生活豪奢，在房地產、旅行和名牌服飾上大肆揮霍。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，伊凡諾夫遭拘留一事已呈報給總統普廷，國防部長紹伊古也已在事前接獲通知。伊凡諾夫至少在六月廿三日前都將遭到審前羈押。

二○一六年五月，伊凡諾夫被任命為國防部副部長，負責監督財產管理和部隊駐紮、醫療資源等，包括興建十六個治療武漢肺炎患者的多功能醫療中心，及重建在烏俄戰爭中遭俄軍猛烈轟炸並佔領的烏東城市馬立波。

伊凡諾夫被「富比世」雜誌列為俄國安全機構中數一數二的富豪，據稱其二○一八年家庭所得達一．三六七億盧布（約四千八百萬台幣），並擁有價值超過十億美元的房地產，這些資產的建設和維護費用均由國防部承包商支付。

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