麻生訪美見川普 日本「買雙保險」

日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎23日前往紐約川普大廈，與美國前總統川普進行約1小時會談。（美聯社）

2024/04/25 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿四日報導〕日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎在紐約當地時間廿三日，與美國前總統川普進行約一個小時的會談。今年再度出馬角逐總統寶座的川普，近期不斷約見外國政要。日本媒體報導，此次會談也是由川普陣營提議。由於日本首相岸田文雄本月初才剛以國賓身分訪美，雖然「川麻會」可能引發拜登陣營反彈，但考量川普可能重返白宮，日本似乎有意透過麻生訪美「買雙保險」。

綜合日媒報導，川普廿三日傍晚親自在川普大廈大廳迎接麻生到訪，並向媒體表示，麻生不僅在日本、在全球也受到高度尊敬，他們是透過最親愛的老友晉三（前首相安倍晉三）認識。

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二○一六年川普贏得總統大選後，安倍還沒等到總統就職，就直奔川普大廈與川普會面，雙方也因此建立良好互動關係。當時擔任安倍內閣副首相兼財務大臣的麻生，曾數度陪同安倍與川普打高爾夫球，因此也與川普建立交情。

日本經濟新聞報導，去年川普決定重披戰袍後，曾向親信表示「很想見安倍」，但安倍已經過世；川普接著又說他認識麻生，想要與麻生會面。川普陣營後來透過前駐日大使海格提，安排麻生訪美與川普會面。報導指出，川普近期密集約見外國政要，包括八日與英國外交大臣卡麥隆、十七日與波蘭總統杜達等人會面，主要是為了向支持者宣傳他在國際上的存在感。

川普陣營在會談後發表聲明指出，雙方就日美同盟對兩國的經濟安全保障和印太地區穩定等方面的重要性，以及中國與北韓問題交換意見。川普對於日本提高防衛預算，表達高度肯定。

不過，日本官方態度極為保守。日本政府發言人、官房長官林芳正在廿四日的例行記者會上強調，麻生只是以國會議員身分訪美，日本政府並未參與也不便評論。

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