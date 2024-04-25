美菲演習靠近台灣 中國124船隻輪番盯梢

美菲年度「肩並肩」聯合演習22日登場，中國出動海軍、海警和海上民兵等共124艘各型船隻，在「西菲律賓海」一帶活動，數量比此前多出1倍。（法新社檔案照）

2024/04/25 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國和菲律賓的年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習廿二日登場，菲國海軍發現，中國出動海軍、海警和海上民兵等共一二四艘各型船隻，在斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）和派格阿薩島（Thitu Island，中國稱中業島）附近活動，數量比此前多出一倍。

海軍、海警、海上民兵多一倍

香港「南華早報」廿四日報導，菲律賓海軍西菲律賓海發言人崔尼代（Roy Trinidad）表示，發現中國船隻自廿一日起在西菲律賓海（即菲國專屬經濟區內的部分南海海域）活動，一二四艘中國船隻包括三艘海軍艦艇、十一艘海警船，以及多達一一○艘海上民兵船隊。據報導，此前兩個月平均每週都有約六十艘中國各型船隻在當地活動，顯示演習開始後，中國派出的船艦也隨之倍增。

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今年「肩並肩」演習將集中在菲律賓北部和西部舉行，地點靠近南海和台灣。海上操演部分，今年首次在菲律賓領海以外的海域舉行。此前針對有關軍演期間若中國海警船或其他船艦侵入演習區域的假設問題，「肩並肩」軍演執行官洛希科強硬表示，將依國際法宣告演習禁入區域，若有任何突發狀況，「這是他們（中國船隻）的問題，不是我們的問題」。

與此同時，美國國務院廿三日發布新聞稿指出，國務院、國防部及國家安全會議高層官員，與菲律賓外交部、國防部及國安會官員在華府舉行「三加三」會議，由美國副國務卿坎貝爾主持，聚焦如何強化因應南海挑戰的協調作業，持續促進自由開放的印太區域，強化經濟合作及韌性。

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