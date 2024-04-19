俄外交密件曝光：藉烏戰削弱美國

俄羅斯外交部機密文件顯示，俄國擬定計畫利用烏克蘭戰爭削弱西方，拉近與中國、伊朗和北韓關係，以圖轉變當前全球勢力平衡，擺脫美國主導的全球秩序。圖為可搭載核彈頭的俄國Tu-95長程轟炸機，闖入美國阿拉斯加州和加拿大的防空識別區，美軍出動F-22匿蹤戰機攔截。（美聯社檔案照）

2024/04/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國「華盛頓郵報」十七日獨家報導指出，俄羅斯政府去年三月卅一日公布的「俄羅斯聯邦外交政策構想」表面上公開呼籲「國際關係民主化」、「主權平等」，隔月十一日的機密附錄卻首度證實俄國政府對烏克蘭發動戰爭真正野心：最終目標為削弱美國等西方對手，烏克蘭之戰是用來改變當今由美國主導地位的全球秩序，而中國、伊朗、北韓皆為俄國重塑地緣政治及改變力量平衡的拉攏對象。

華郵取得的密件來自歐洲一個情報機構，俄國外交部在裡頭明白寫著，美國領導旨在削弱俄國的「不友好國家」聯盟，揚言針對以美國為首的「不友好國家聯盟」展開「進攻性資訊戰」及涵蓋「軍事政治、經濟、貿易和資訊心理領域」的其他措施，而烏俄戰爭「將在很大程度上決定未來世界秩序的輪廓」。

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以台灣問題煽動美中

俄羅斯外交部拒絕對此發表評論。華郵指出，上述公開文件或密件皆是俄國政府徵詢俄國學者意見後制定。華郵看到來自「獨立國家國協研究院」學者的一些提議，包括煽動美國和中國在台灣問題上的衝突，以拉近中、俄兩國距離；升高圍繞以色列、伊朗和敘利亞的中東局勢，讓美國難以抽身。

與俄國資深外交官熟識的俄國學界大老告訴華郵，俄國上月在聯合國安全理事會，就聯合國延長監督制裁北韓核武和彈道飛彈計畫動用否決權，在此議題對西方「有效終結十四年來合作」，就是密件內容進行中的「明確跡象」。他直言，俄國可在世界各地給美國製造困難，包括中東、東北亞、非洲大陸甚至拉丁美洲。

長期批評俄國總統普廷而流亡海外的俄國企業家霍多爾科夫斯基說，普廷「試圖給美國盡可能製造問題，是再自然也不過的」，「任務是讓美國退出這場遊戲，然後摧毀北大西洋公約組織」。

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