歐盟盯上新版TIKTOK 令24H內提風險評估

歐盟執委會表示，已要求TikTok在24小時內就TikTok Lite提出風險評估，質疑該程式可能會對兒童和用戶心理健康造成影響。（法新社）

2024/04/18 05:30

TikTok Lite恐影響兒少與用戶心理健康

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟執委會十七日表示，已要求中國「字節跳動」（ByteDance）旗下短影音分享平台TikTok，在廿四小時內就本月在法國和西班牙推出的新應用程式（APP）「TikTok Lite」，提出風險評估，主因為擔憂該程式對兒童青少年與用戶心理健康造成潛在衝擊。

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歐盟產業政策執行委員布勒東是根據「數位服務法」（DSA），對TikTok提出上述要求。這是歐盟執委會近兩個月來第二次以科技監管法規DSA，對TikTok採取行動。今年二月，針對TikTok可能在保護未成年人、廣告透明度、研究人員資料存取、成癮性設計和有害內容風險管理等方面違反DSA，布勒東已啟動調查。

看愈多賺愈多 成癮性設計惹議

TikTok Lite近日進軍法國和西班牙，新功能讓十八歲以上用戶可透過完成每日任務來賺錢，看愈多、愈頻繁使用就賺得愈多，還會不斷發送通知，而點數可「抖內」給網紅或換成網路購物金，引發法國學者警示這項機制構成「可怕的陷阱」，恐「成癮」造成民眾健康問題，讓青少年遠離社會和學校。

歐盟執委會表示，已要求TikTok提供訊息，以取得TikTok Lite於歐盟廿七國推出前即應完成的更多風險評估細節。

路透引述執委會文件報導，這項行動顧慮到該程式的新「任務與獎勵」（Task and Reward Lite）計畫，「對未成年人保護與用戶心理健康的潛在影響，尤其是關於可能刺激成癮行為」。

文件說，TikTok必須在廿四小時內提供TikTok Lite的風險評估，並在四月廿日前提供其他要求的訊息，歐盟執委會將分析TikTok的回覆，然後評估下一步措施。此外，執委會還要求TikTok提供有關已實施降低系統性風險措施的詳細訊息。

歐盟對TikTok的調查和相關行動，使TikTok最終可能面臨鉅額罰款。歐盟領先全球的DSA要求數位科技企業必須採取更多措施，來處理其平台的非法和有害內容，罰金可高達企業全球年營收的六％。

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