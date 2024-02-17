普廷頭號政敵 納瓦尼北極獄中猝逝

俄羅斯反對派領袖納瓦尼二○一九年七月在莫斯科率領政治示威行動。（美聯社檔案照）

2024/02/17 05:30

帶領反貪腐示威多次遭監禁 澤倫斯基痛斥普廷「謀殺」

〔編譯管淑平／綜合報導〕身陷囹圄多年的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）十六日在獄中喪生，年僅四十七歲。俄羅斯聯邦監獄管理局聲明，納瓦尼突然失去意識，經搶救無效喪生。西方國家第一時間同聲哀悼，並將矛頭指向視納瓦尼為眼中釘的俄羅斯總統普廷。拉托維亞、烏克蘭兩國總統都痛斥這是普廷的「謀殺」。

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母：數日前仍健康

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，普廷已經獲知納瓦尼的死訊。據獄方聲明，指納瓦尼十六日散步後，突然失去意識，醫務人員搶救超過半小時，但仍回天乏術，目前「還在確認」死因。但納瓦尼的母親不敢相信兒子驟逝，指十二日見到他時還「生龍活虎、健康且快樂」。俄國媒體也說，納瓦尼十五日曾視訊出庭，未曾抱怨健康問題，且答辯積極。

具有法學學位的納瓦尼帶領反對政府貪腐和揭弊行動，多次號召反克宮示威，因此多次遭當局以各種罪名起訴、短暫監禁，並曾在二○二○年在國內遭人下毒，送往德國柏林治療，經德國證實是中了軍事級神經毒劑「諾維喬克」。

納瓦尼二○二一年康復返國後隨即遭逮捕，過去兩年被以違反緩刑規定、詐欺、建立極端組織煽動仇恨官方等多種罪名定罪，一再追加刑期，從三年半增加到十九年，入獄至今，去年十二月移監到酷寒極地、位於北極圈內亞馬爾—涅涅茨自治區哈爾普的編號「IK-3」流放地，為最高安全戒備監獄。

西方國家同聲哀悼

歐美對納瓦尼猝逝同表哀悼，也立即將矛頭指向普廷。出席「慕尼黑安全會議」的美國副總統賀錦麗說，這是普廷殘暴的又一個跡證。隨同出席的美國國務卿布林肯要求對普廷究責，並會見納瓦尼妻子表示哀悼。德國總理蕭茲說，這是俄國近年來變化的「可怕」跡象，納瓦尼「為他的勇氣付出了性命的代價」。英國首相蘇納克說，納瓦尼大力提倡俄羅斯民主，他的死是「一大悲劇」。

法國外長塞儒內說，「納瓦尼為抵抗壓迫體制，付出了生命，提醒我們普廷政權的真實面貌」。拉脫維亞總統林克維奇斯更直指，納瓦尼是「被克里姆林宮殘暴謀殺」。

歐盟理事會主席米歇爾說，納瓦尼「為他的理想付出最高代價」，歐盟認為，俄國政權要為納瓦尼「悲劇性的過世」負起「全責」。烏克蘭總統澤倫斯基說，納瓦尼「很明顯是被普廷殺害的」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃反批西方，在死因鑑定尚未出爐就做出論斷，相關指控是「自曝其短」。但俄羅斯諾貝爾和平獎得主「新報」總編輯穆拉托夫引述納瓦尼醫生說法，指納瓦尼過去三年屢遭克宮折磨，身體已不堪負荷，這是「謀殺」。

納瓦尼去年十二月被移監到位於北極圈內的編號IK-3最高安全戒備監獄。（路透）

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