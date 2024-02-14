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中擅改兩岸航路 義政要發聲

去年曾率團訪台的義大利參議院副議長錢益友要求義國外交部，促請國際民航組織正視中國擅改M503航路問題。（本報檔案照）

去年曾率團訪台的義大利參議院副議長錢益友要求義國外交部，促請國際民航組織正視中國擅改M503航路問題。（本報檔案照）

2024/02/14 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國民航局上月底片面宣布取消二○一五年兩岸M503航路協議，不僅衝擊飛安，也引起國際關切。義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）、義大利國會友台協會日前便要求義國外交部，促請國際民航組織（ICAO）正視中國擅改M503航路問題。

去年曾率團來台訪問的錢益友，六日在參議院向義國外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）提出緊急書面質詢，指出中國事前未與台灣協商，片面宣布取消M503航路及啟用W122、W123由西向東飛，違反ICAO規定，要求義國外交部與國際社會共同採取具體措施，避免台海兩岸緊張情勢升級。

義大利參議員、國會友台協會主席馬蘭也在六日代表國會友台協會七十四名成員，致函義國外長塔亞尼，強調中國片面更改航線，不僅威脅台海安全與穩定，也對整體區域安全造成危機，敦促義國外交部設法接洽ICAO關注此事。

中央社報導，駐義大利代表蔡允中表示，除了錢益友和國會友台協會以正式質詢和致函等具體行動，促請義國外交部洽請ICAO介入處理中國不當作法外，義大利國會多位友台議員，包括參議院「歐盟政策委員會」主席特爾茲（Giulio Terzi di Sant’ Agata）和眾議院「歐盟政策委員會」主席韋涅（Alessandro Giglio Vigna）等人，也都向義國外交部表達對中國擅改M503航路的關切。

去年曾率團訪台的義大利參議院副議長錢益友要求義國外交部，促請國際民航組織正視中國擅改M503航路問題。（本報檔案照）

去年曾率團訪台的義大利參議院副議長錢益友要求義國外交部，促請國際民航組織正視中國擅改M503航路問題。（本報檔案照）

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