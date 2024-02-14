東南亞4國 日擬海防支援10年

日本擬對越南、菲律賓、印尼和馬來西亞等4個東南亞國家提供長約10年的海防支援計畫，以裝備供給和人才培育等具體措施，增強各國的海防能力。圖為日本首相岸田文雄（前排中）去年12月與出席東京「亞洲・淨零排放共同體」領袖會議的東南亞國家領袖合影。（路透檔案照）

2024/02/14 05:30

加強越、菲、印尼、大馬海防能力 聯手抗中

〔駐日特派員林翠儀、編譯林家宇／綜合報導〕中國近年在南海透過海警局和海上民兵加強對東南亞國家施壓，為反制中國挑釁，日本擬對越南、菲律賓、印尼和馬來西亞等四個東南亞國家的海上保安機關，提供長約十年的海防支援計畫，以裝備供給和人才培育等具體措施，增強各國的海防能力。

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提供無人機、雷達及巡邏船 人才培育

日本放送協會（NHK）報導，這項計畫是由外務省轄下的獨立行政法人國際協力機構（JICA）負責，目前正實地調查了解各國的需求，上月已走訪菲律賓和印尼，預定四月前往馬來西亞及越南視察。日本將與各國海保單位簽訂協議，可望包括提供無人機、雷達及巡邏船，並且進行人才培育等措施，具體計畫預定明年三月底前定案。

中國主張擁有幾乎整個南海海域的管轄權，三年前更實施新版「海警法」，允許海警局可動用武器。據報導，該法實施至今年二月已屆滿三年，周邊國家對中國的行動加強警戒，而且紛紛期待日本能夠強化支援。

NHK舉例指出，菲律賓和中國近年在南海衝突不斷，尤其對仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）的主權之爭日益白熱化。日本自二○一六年以來，相繼對菲國海岸防衛隊提供巡邏船，前年還提供兩艘大型巡邏船。

菲方表示，日方提供的巡邏船均在上述海域活動，希望日方進一步加強支援。

防衞省防衞研究所中國研究室室長飯田雅文指出，中國最近在南海加強對東南亞國家施壓，對各國而言，海上保安單位能獲得日本支援，將非常有助於提升抗中能力。而且，日本加強對東南亞國家的海防支援，對於未來沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）不可測事態的提前準備也很重要；如果菲國在仁愛暗沙的設施遭中方拆除，日本在尖閣諸島設置的燈塔，也可能面臨相同的威脅，日本不能忽視此事的重要性。

應對改變現狀威脅 與太平洋島國合作

與此同時，由日本外務大臣上川陽子與庫克群島外交事務暨移民部長艾利卡納（Tingika Elikana）共同主持的「日本—太平洋島國峰會」部長會議，十二日首次在日本境外的斐濟召開。除為七月將在東京舉行的第十屆「太平洋島國峰會」（PALM）鋪路外，也申明強烈反對「任何試圖透過武力、脅迫片面改變現狀」的行徑。

日本與太平洋島國每三年舉行一次峰會，日方希望藉此強化與太平洋島國論壇（PIF）十八個成員國的夥伴關係。由於中國利用經濟手段拓展對太平洋地區的影響力，引發美國與日本聯手反制。日本媒體報導，各國部長在會中討論自上屆峰會以來三年期間影響區域情勢的廣泛安全議題，同意在維持、提升全球和平及穩定上深化合作，強調維護基於法治的國際秩序的重要性更甚於以往。

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