美抗中眾議員 蓋拉格不競選連任

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、威斯康辛州共和黨籍眾議員蓋拉格，10日宣布不競選連任，不參加今年11月的大選。（美聯社檔案照）

2024/02/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席、威斯康辛州共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher，見圖，美聯社檔案照），十日宣布不競選連任，不參加今年十一月的大選。

卅九歲的蓋拉格曾擔任陸戰隊情報官，也是眾院軍事委員會和情報委員會成員，被視為共和黨明日之星，他在反對共和黨一項彈劾案後宣布退出選舉，使今年不競選連任的共和黨眾議員增至四十九人，超越二次世界大戰後至二○一八年的平均值。

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國會不該是養老的地方

蓋拉格在聲明中說，選舉政治從來都不應該成為職業，國會也並非讓人養老的地方，因此他抱著沉重心情做出相關決定。他說不想在華盛頓變老，並指出「起草美國憲法的人是希望公民在國會服務一段時間後，重返私 人生活」。

共和黨由於不滿美國邊境安全問題日益嚴重，本月七日在眾院提出彈劾國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）的動議，但蓋拉格等四名共和黨人投下反對票，使議案以一票之差被否決，引起黨內強烈不滿。蓋拉格投書《華爾街日報》為其決定辯護，指彈劾並不能解決邊境危機，更會創下危險先例，被用來針對未來的共和黨政府。但他在宣布不競選連任的聲明中並未提及彈劾案的表決。

對台友好 計畫再訪台

蓋拉格是眾院首任美中戰略競爭特別委員會主席，對中國採取強硬立場，對台灣十分友好，曾在二○二三年初秘密訪台，晉見總統蔡英文。在賴清德一月當選總統後，蓋拉格證實將擇期訪台，時間未定。

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