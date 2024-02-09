全球逾百假媒體 助中國大外宣

加拿大資安研究機構「公民實驗室」發現，歐洲、亞洲和拉丁美洲有100多個偽裝成在地新聞媒體的網站推廣親中內容，其背後都可連結到中國某公關公司。（路透）

2024/02/09 05:30

幕後黑手是深圳公關公司 散佈親中反美論述

〔編譯管淑平／綜合報導〕資訊安全監督機構「公民實驗室」（Citizen Lab）七日發表研究報告指出，超過一百個網站假稱是新聞媒體，但實際上卻是在為中國政府進行政治宣傳。這些網站都與中國深圳一家公關公司有關，致力散佈親北京的假資訊，攻擊批評者。

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媒體長城計畫 揪出123個中國境內操作、假冒歐美30國地方新聞網

設於加拿大多倫多大學孟克全球事務公共政策學院的「公民實驗室」在這份報告指出，他們總計調查出至少一二三個在中國境內操作、假冒成歐洲、亞洲、拉丁美洲等卅國地方新聞媒體的網站，將其宣傳素材混入從當地新聞媒體和中國國營媒體蒐集來的資訊。

報告將這項行動命名為「媒體長城」（PAPERWALL），與二○二二年由美國資安公司麥迪安（Mandiant）揭露的中國假新聞大外宣行動「海能量」（HaiEnergy）類似，但是兩者的操作者、使用的技術和技倆不同。

報告說，「儘管進行這項行動的這些網站到目前為止的曝光度微乎其微，但是由於這些網站的快速增生以及使用當地語言、融入在地動態，增加訊息被地方媒體和目標受眾無意間放大的風險」。這些網站的內容有的是陰謀論，通常是關於美國和美國盟邦，例如將新型冠狀病毒疫情歸咎於美國科學家，有的文章是攻擊批評北京者。其中一個網站Roma Journal，看起來非常像一家義大利地方媒體網站，但是，首頁角落有一個「新聞發布」按鈕，連結到一系列相關主題的中國官媒新聞報導，主題如中國對全球經濟復甦的貢獻、推動科技創新等。

公民實驗室點出進行這項行動的背後團體。這項行動從二○二○年中期開始，追蹤這些網站，查出深圳市海賣雲享傳媒有限公司（Shenzhen Haimaiyunxiang Media Co., Ltd.）。該公司為位於深圳的公關、行銷公司，根據公開可獲得紀錄，公司成立於二○一九年，網站上宣傳可在多國、以多語進行置入性行銷。

這些網站的內容大部分都可追蹤到來源是一家名為Times Newswire的新聞稿發布服務公司，麥迪安去年曾警告，該公司是中國另一項針對美國受眾的影響力行動的要角。

報告說，這些發現證實民間公司在數位影響力活動扮演愈加重要的角色，以及中國政府傾向利用這些民企的程度。

南韓國家情報院國家網路安全中心（NCSC）去年十一月發表報告，指抓到由兩家中國公關公司操作的三十八個假韓語新聞網站，散佈親中反美內容，其中十八個就與海賣雲享有關連。臉書母公司Meta在去年十一月一份報告中表示，中國的影響力行動已拓展到亞洲以外地區，為二○二○年後最值得注意的網路安全威脅變化。

路透詢問海賣雲享公司看法未獲回應，致電也未接通。中國駐美大使館聲明，「指稱親中內容和報導是『假資訊』，反中報導就是『真實訊息』，這是典型的偏見和雙重標準」。

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