中國商品2022年出口美國17兆元 川普：若當選 對中關稅至少60％

美國前總統川普揚言，若他在今年11月的總統大選中勝出，不排除對中國商品課徵稅率逾60％的關稅。（美聯社檔案照）

2024/02/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國前總統川普二○一六至二○年任內與中國大打貿易戰，對價值數千億美元的中國商品課徵超過廿％關稅。他在「福斯新聞」四日播出的節目專訪中表示，若在今年十一月的總統大選中勝出，不但不會對中國收手，反而不排除課徵稅率逾六十％的關稅。

被問到「華盛頓郵報」報導指他考慮當選後對中國商品課徵六十％關稅一事，川普回應，「不，我會說或許比這個數字更高」，「當我在愛荷華初選大勝的消息傳出後，（中國）股市幾乎崩跌。接著，我贏下新罕布夏州，（中國）股市一瀉千里」。

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美國過去逾廿年來始終是中國最大出口市場，二○二二年出口金額達五三六○億美元（約十七兆台幣）。川普執政期間於二○一八年初開始對中國商品徵收關稅，範圍涵蓋海鮮至化學品，引發中國對大豆、小麥、家禽等品項施行關稅報復。

據「彭博」引述華府研究機構「租稅基金會」（Tax Foundation）統計，川普在一八至一九年對價值三八○○億美元（約十二兆台幣）進口商品增課的關稅達八百億美元（約二·五兆台幣）。

即使現任總統拜登就任後數度推翻川普政策，但大抵保留對中國的關稅措施，並以國家安全為由，進一步對先進半導體及相關設備祭出出口限制。

抑制美中經濟往來的策略，獲得部分跨黨派國會議員支持。聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格與民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等人，便建議調升對中關稅，並限制中國投資。

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