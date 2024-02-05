拜登初選首勝︰讓川普再輸一次

美國總統拜登（左）3日在南卡羅來納州民主黨初選輕鬆獲勝。圖為拜登與第一夫人吉兒3日在故鄉德拉瓦州威明頓的競選總部。（美聯社）

2024/02/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕尋求連任的美國總統拜登，三日在南卡羅來納州的民主黨總統初選中輕騎過關取得首勝，並誓言將在十一月的全國大選中，讓可望代表共和黨問鼎白宮的前總統川普再度吞敗。

南卡拿下96％

據報導，在南卡州初選中已開出的九成五選票中，拿下九六．二％選票的拜登獲得壓倒性勝利，該州五十五張黨代表票全數入袋，是拜登在尋求連任的黨內初選中的第一勝。拜登的對手、女作家威廉森（Marianne Williamson）以及聯邦眾議員菲力普斯（Dean Phillips）分別只拿到二．一％與一．七％選票。

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新罕布夏州在一月廿三日舉行民主黨總統候選人黨內初選，但因未獲民主黨全國委員會授權、初選結果無法決定新州三十三張黨代表票的去向，嚴格來說並不算是首場民主黨初選。儘管如此，拜登仍在新州初選中以選民自行在選票寫上名字的方式獲勝。

拜登在獲悉於南卡州初選中取得壓倒性勝利後發表聲明說，時值二○二四年，南卡州民再次發聲，「我堅信各位已讓我們走上再次贏得總統寶座之道，並讓川普再次成為失敗者」。拜登呼籲選民在十一月全國大選時踴躍投票，因為倘若川普代表共和黨回鍋白宮，這場大選的賭注就很大…「以川普為首的極端與危險之聲，正在美國造成愈來愈糟糕的影響」。

南卡州被視為共和黨票倉，自一九八○年以來在總統大選中都支持共和黨候選人，意味儘管拜登在南卡州的黨內初選中獲勝，十一月大選時恐怕還是無法拿下南卡州，但可藉此檢驗拜登在非裔選民中的支持率。南卡州的非裔人口比率高達廿三％，拜登四年前就是靠非裔選民支持而得以入主白宮。

即使拜登的支持率處於過去數十年來現任總統不曾觸及的低點，近期若干民調仍顯示他稍稍領先川普，或與川普不相上下。法新社報導，受訪的南卡選民對拜登首屆任期的表現還算滿意，坦承對他爭取第二任期的熱度並不高，但他們也說，不想看到川普贏得大選。

拜登接下來將備戰的是六日的內華達州初選，投票前預定在該州舉行至少兩場造勢活動。在四年前的總統大選中，拜登在內州僅以不到三％的三萬三千多票擊敗川普，內州有約三成人口是拉丁裔或西班牙裔，共和黨近來在這些族裔中的支持率頗有斬獲。

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