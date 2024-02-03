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自體免疫患者8成女性 科學家解密

性染色體Ｘ和性染色體Ｙ（美聯社）。

性染色體Ｘ和性染色體Ｙ（美聯社）。

2024/02/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕自體免疫性疾病八成患者為女性的科學界數十年來謎團，一日由美國史丹福大學科學團隊刊登在《細胞》期刊的研究解開：關鍵為決定性別的Ｘ染色體抑制過程核心因子─長鏈非編碼核糖核酸（lncRNA）「Xist」，它是自體免疫性疾病罪魁禍首，只有女人身上有。專家指出，對「Xist」加深瞭解，將有助加速診斷這類疾病，並催生更有效療法。

關鍵在Ｘ染色體抑制過程核心因子

染色體是細胞內具有遺傳性質的遺傳物質深度壓縮形成的聚合體，女性擁有兩個相同的性染色體「XX」、男性則擁有兩個不同的性染色體「XY」。而「Xist」可使女性一條Ｘ染色體，避免災難性的蛋白質過度產生；但主要拿小鼠做基因改造的史丹福大學皮膚病學和遺傳學台灣裔教授張元豪研究團隊發現，「Xist」在此過程中也會產生與許多自體免疫性疾病相關的奇怪分子複合物，並於人體中引發化學反應，後者為自體免疫性疾病的標誌。

自體免疫性疾病多達逾百種，例如多發性硬化症、乾癬、類風濕性關節炎、全身性紅斑狼瘡，導致免疫系統攻擊健康組織，常見症狀包括發燒、感到疲勞且經常斷續式發作，光是美國就有五千萬人為其所苦。

美國德州大學西南醫學中心風濕病科主任卡普（David Karp）指出，「Xist」之於自體免疫性疾病的上述發現，無法解釋男性患病原因，以及第一型糖尿病為何較好發於男性、系統性紅斑狼瘡有一成是男性患者，「所以這不是唯一的答案，但它是拼圖中非常有趣的一塊」。

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