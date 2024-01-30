親美遠中 小馬可仕與杜特蒂家族反目

不滿小馬可仕的親美路線迥異於杜特蒂的親中作風，促使杜特蒂家族近來頻頻批評小馬可仕，還呼籲他儘快辭職下台。（美聯社）

2024/01/30 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕前年攜手前總統杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte）一舉拿下正副總統寶座，然而，在執政近兩年後，這兩大政治家族對諸多國內外政策的看法明顯分歧，尤其小馬可仕的親美路線迥異於杜特蒂的親中作風，促使杜特蒂家族近來頻頻批評小馬可仕，還呼籲他儘快辭職下台。

菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）廿九日表示，菲美正在籌備今年三月於馬尼拉舉行外交及國防最高官員的「二加二會談」，屆時美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀將會見菲國外長馬納羅與防長鐵歐多洛。這是該對話機制於二○一二年啟動以來，首次在菲國舉行，凸顯在菲中由於南海主權爭議相持不下之際，美菲關係更加緊密。

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批增加基地供美軍使用 危及菲人民

杜特蒂之子、菲國第三大城達沃市市長塞巴斯汀在一次領袖論壇上，指責小馬可仕開放更多基地供美軍使用，稱此舉危及無辜的菲國民眾。據報導，菲國原先僅允許美軍使用五座菲國基地，小馬可仕去年初批准增至九座，其中一座位於呂宋島北部卡加延省，距離台灣僅約四百公里。小馬可仕去年五月訪美結束後也直言，隨著台海局勢緊張，在台菲國公民的安全很重要，一旦發生緊急事態，開放美軍使用的基地將有益於菲國。

相較之下，杜特蒂任內採取「親中遠美」策略，經常威脅取消與美國的共同防禦關係，甚至一度片面取消美菲「軍隊互訪協定」（VFA）。反之，杜特蒂曾與中國國家主席習近平共同宣布菲中建立「全面戰略合作夥伴」關係，就各領域展開投資及合作。

菲律賓總統小馬可仕與前總統杜特蒂家族對諸多國內外政策的看法分歧。（路透檔案照）

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