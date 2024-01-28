華郵：川普再度上位 勢必升高對中貿易戰

華盛頓郵報廿七日獨家報導指出，川普計畫再度上位後對中國加劇貿易戰攻擊，並已私下和顧問討論對所有中國進口商品徵收六十％關稅的可能性。（美聯社檔案照）

2024/01/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國「華盛頓郵報」廿七日獨家報導指出，正爭取美國共和黨提名角逐年底白宮寶座的美國前總統川普，除了自詡二○一八年對中國發動貿易戰為關鍵成就，更計畫再度上位後對中國加劇展開恐引發全球貿易戰的新一波重大經濟攻擊，並已私下和顧問討論對所有中國進口商品徵收六十％關稅的可能性。

擬對中國進口商品徵收60％關稅

中國是美國第三大貿易夥伴，占美國對外貿易總額十一．七％。華郵指出，上述想法若實踐，恐造成兩大經濟體間關稅飆升；分析顯示，中國的貿易「最惠國」地位若取消，可能導致美國聯邦政府對中國進口商品徵收逾四十％關稅。而川普提議對所有國家每年近三兆美元的進口商品徵收十％的「普遍基線關稅」，意味徵收關稅的商品數量比其第一任期增加逾九倍；他還主張立法讓美國自動對所有國家的出口美國商品徵收「對等」關稅。華郵直指此舉必定導致貿易敵對行動急遽上升。

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兩黨經濟學家一致表示，上述措施若實際上路，影響將遠超過川普二○一八年對中國發動的貿易戰，對全球和美國經濟造成不穩定。美國智庫「彼得森國際經濟研究所」所長波森直斥川普「瘋狂」，「如果川普政府對中國進口商品徵收更高的關稅，美國公司將失去在中國和許多第三國的多數市場。」牛津經濟研究院去年十一月的報告則說，終止與中國的永久正常貿易關係，將使美國經濟損失一．六兆美元，並流失超過七十萬個就業機會。

但川普強調，進口關稅可提振美國國內工業，並為聯邦政府籌集資金，聲稱第一任期關稅為美國國庫帶來數十億美元收入。他在贏得新罕布夏州初選前說，「我以歷史上沒有任何一屆政府採用的方式，對抗共產主義中國，為我國財政部帶進數千億美元；而其他總統從未從中國身上拿到錢，就算十美分也沒有。」共和黨籍眾院前議長金瑞契指出，「川普深信擁有關稅工具可讓你在談判中佔據優勢，因我們仍擁有世上最大市場」。

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