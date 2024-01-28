國會大選 半數換新血 吐瓦魯親台議員 拚回鍋總理

台灣友邦吐瓦魯國會大選結果出爐，前總理索本嘉（左二）在內的多名友台人士順利連任。圖為索本嘉任總理時，來台參加106年國慶酒會。（資料照）

2024/01/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕台灣友邦吐瓦魯國會大選結果出爐，包括前總理索本嘉在內的多名友台人士順利連任，但同樣友台的現任總理拿塔諾與國會議長戴伊歐則落敗，而主張選後檢討吐台關係的財政部長潘恩紐也連任成功。

現任友台總理 拿塔諾落馬

吐國廿六日大選的計票工作，直至當地時間廿七日午後近三時（台灣時間同日早上近十一時）才結束；十六名現任國會議員中有十四人尋求連任，結果八上六下，痛失議席者包括總理拿塔諾及國會議長戴伊歐；其中拿塔諾的敗選，被視為恐助長吐國步上諾魯後塵，即外交轉向承認中國。

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此外，挺台的博勒姆、曾支持台灣參加世衛大會的衛生部長田和沛，以及前年訪台的漁業暨商業部長陶希，皆連任失敗。

索本嘉5挺台派 成功連任

至於八名連任成功的國會議員有至少五人立場友台，包括曾駐台擔任大使的前總理索本嘉、曾任通訊暨外交部長的柯飛、基礎建設及環境部長田互魯、教育部長梅雷依，與去年初曾隨戴伊歐訪台的柯里透米。就連新當選的國會議員中亦不乏友台或知台派，像曾是台灣獎學金學生的氣候議題倡議家塔利亞，以及農業部長提阿法。

選前表態應在選後檢討與台灣關係的財長潘恩紐，也在同額競選下順利連任。據信潘恩紐、索本嘉，與曾任中西太平洋漁業委員會秘書長以及曾任太平洋島嶼發展論壇秘書長的新當選議員泰歐，將爭取新任總理大位，其中泰歐組閣呼聲高。

吐瓦魯並無政黨，所有國會議員候選人皆獨立參選，全國八選區各兩人共十六名議員，當選議員經數日複雜協商分派，由人數最多的派別組閣與決定總理人選。

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