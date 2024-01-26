京阿尼36死縱火案 日嫌判死

縱火嫌犯青葉真司在2020年5月被正式逮捕。（法新社檔案照）

2024/01/26 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿五日報導〕二○一九年七月造成卅六人死亡、卅二人輕重傷的「京都動畫」縱火殺人案，經一四三天的審理，四十五歲的被告青葉真司廿五日被京都地方法院認定對犯下的罪行具有刑事責任能力，審判長根據檢方求刑，判處青葉死刑。

京都動畫公司在日本相當知名，被動畫迷暱稱為「京阿尼」。京阿尼位於京都市伏見區的第一工作室，在一九年七月十八日遭人縱火，造成嚴重死傷，被稱為「平成最惡凶案」。

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縱火燒傷 5罪名起訴

警方在隔天宣布在案發現場全身受到嚴重燒傷的青葉為縱火嫌犯，但因他傷重意識不明，在二○年五月才正式逮捕，檢方於同年十二月依殺人、殺人未遂、縱火等五項罪名起訴，求處死刑。

本案在去年九月五日開審，十二月七日結審。審理的最大爭議點為被告是否具有刑事責任能力。辯方主張青葉為「妄想症」病患，犯案時為心神喪失或精神耗弱狀態，要求無罪或減刑。

被告曾說明犯案動機，主因是參加京阿尼的小說徵文比賽落選，但構想遭到竊取，還遭到京阿尼相關的「黑暗人士」長期監視，為擺脫糾纏，只能主動出擊。

不過，檢方指被告犯案前在工作室前猶豫十三分鐘，而且在事前勘查和準備犯案工具的過程中，都未受到妄想的影響；兩名醫師的精神鑑定結果，均指被告在犯案當時有判斷善惡能力。

京都地方法院審判長增田啟祐宣判時，指青葉並非心神喪失或精神耗弱，對犯行具有刑事責任能力，「基於強烈殺意有計畫的殘暴犯罪，不得不面臨極刑」。坐在輪椅上的青葉始終低頭聽取判決，戴著口罩面無表情。法庭內則可聽到死者家屬的抽泣聲。

工作室拆除剩空地

京阿尼社長八田英明發表聲明感謝法院。他表示，即使經過判決，想到罹難和受害的員工，以及家屬們的遺憾，他的心還是很痛。京阿尼第一工作室在二○年四月完成拆除，如今只剩一片空地，經常還有動畫迷前往弔唁。在事件中受傷的員工，已有部分重返工作崗位，也有人仍在療養。

2019年7月18日遭縱火的京都動畫公司位於京都市伏見區的第一工作室，目前已經拆除，原址只剩一片空地。（歐新社檔案照）

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