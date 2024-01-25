華爾街日報︰劉建超將接中國外長

（美聯社檔案照）

2024/01/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報廿四日報導，憑藉曾負責黨內肅貪與所展現的政治忠誠，中共中央對外聯絡部部長劉建超可望在今年三月中國全國人大開議期間，正式被任命為中國外交部長。

報導中引述知情人士的話說，當中國國家主席習近平去夏為突然被拔官的秦剛尋找接替人選時，沒有太多對美外交經驗的劉建超，竟躍居候選名單之首。曾是中國「獵狐行動」要角的劉建超並非典型的外長人選．儘管出身外交部，但現職卻是傳統上與北韓以及越南等其他共產國家打交道的中聯部部長。

請繼續往下閱讀...

知情人士說，正因為劉建超的黨內經驗與所展現的政治忠誠─值此強化黨的控制與強調安全之際，這些正是習近平特別重視的特質，所以才獲得外交界大老力推接掌外交部。習近平因而決定試用劉建超一段時間，重點在於加強他的對美經驗；劉建超因此在過去半年積極活躍於外交界，包括去秋在北京接見加州州議會代表團，以及本月稍早率團訪問紐約、華府與舊金山，以提升他在美國的外交政策界與商界的知名度。

一位美國官員說，中方此舉基本上是在告訴美國，劉建超將成為下一任外交部長。

二月將滿六十歲的劉建超曾在英國牛津大學求學，自一九八七年擔任中國外交部翻譯室科員起，一直在外交系統工作，歷任外交部發言人、駐菲律賓與駐印尼大使等職；二○二二年初升任中共中央外事工作委員會辦公室常務副主任（正部長級），同年六月轉任中共中央對外聯絡部部長，該單位為負責黨務外交的職能部門。

但劉建超的履歷中最引人注意的是，他曾在二○一五年從原本的外交部長助理，調任中共中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室負責人、中紀委國際合作局局長、國家預防腐敗局副局長，負責海外追討與對外交流。

美方曾酸披著羊皮的戰狼

劉建超本月九日在美國外交關係協會舉辦的論壇上被詢及此事時直言不諱，指稱北京當局過去對逃往海外的中國貪官無計可施，「但後來在他國的夥伴與同僚的支持與幫助下，我們決定將之緝捕回國」，包括美國司法部與國土安全部都曾提供協助。此外，他也在論壇上否認中國有所謂的「戰狼外交」。在論壇結束時，外交關係協會主席傅洛曼對劉說，「我甚至可以說，你是披著羊皮的戰狼」，引發一陣笑聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法