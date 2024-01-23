哈瑪斯2~3成陣亡 美︰遠低於以國目標

以色列22日持續空襲加薩走廊南部大城甘尤尼斯（Khan Yunis）。（法新社）

2024/01/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲後，企圖以猛烈砲火一舉殲滅哈瑪斯，但美國情報機構評估，目前僅二至三成哈瑪斯武裝份子陣亡，遠未達以國軍事行動目標。與此同時，針對哈瑪斯提出以國撤軍換取釋放人質，以國總理納坦雅胡廿一日嚴正拒絕；至於美國總統拜登提議巴勒斯坦建立「無軍隊的政府」，納坦雅胡也表明不認同。

撤軍換釋放人質提議 納坦雅胡拒絕哈瑪斯

華爾街日報指出，美方推估哈瑪斯在開戰前擁有二．五萬至三萬名武裝成員，並有數千名警察和其他部隊，與以國估算的人數相去不遠。在以國展開反擊後，美方依據截獲的通訊資料、對加薩走廊廢墟的分析、無人機監視和以國提供的情報，推估已有二至三成哈瑪斯武裝成員、約六千至九千人陣亡。以軍評估稍樂觀，稱已殲滅約九千名哈瑪斯武裝份子，加上去年十月七日的一千人，已打擊哈瑪斯三成戰鬥力。

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以國對哈瑪斯受傷戰士人數的評估也高於美國，稱有多達一．六萬人受傷，其中約半數不會重返戰場。但美方估計約一．○五萬至一．一七萬人受傷，其中許多人最終可能返回戰場。在美國軍事理論中，正規部隊損失二成五至三成官兵，視同喪失作戰能力，但哈瑪斯並非正規軍，主要是在人口稠密的城市中進行防禦戰，並可進入加薩地下綿延數公里的隧道。曾在中東指揮作戰的美軍退役將領佛特爾表示，哈瑪斯仍可繼續作戰，只是現在「一個人當二、三個人用」。

美國官員還指出，哈瑪斯仍有足夠彈藥，可以繼續打擊以國及加薩境內的以軍好幾個月，甚至打算在加薩市部分地區重建警察部隊。軍事分析家指出，哈瑪斯武裝份子已調整戰術，改採小團體行動，並藉由四處藏匿伏擊以軍。據了解，美國不希望加薩平民傷亡續增，已施壓以國從加薩撤出數千名士兵，並將打擊目標改成鎖定哈瑪斯領導層。美方也降低對戰事的期望，不奢望哈瑪斯被徹底摧毀，而是希望其安全威脅能被削弱。

另一方面，哈瑪斯近日提出結束戰爭及釋放人質的條件，包括以軍完全撤出加薩、讓哈瑪斯在加薩掌權，以及釋放被以國囚禁的巴人，遭到納坦雅胡強硬回絕，「如果我們接受，我們的軍人就徒勞無功，也無法保證我們公民的安全」。美國、卡達和埃及去年十一月與哈瑪斯達成協議，哈瑪斯釋放二四○人質中的一百多人，換取被扣押的二四○名巴人獲釋。此後，納坦雅胡就面臨確保其他一三六名人質安全的壓力。

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